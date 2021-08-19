Главный герой: как Райан Рейнольдс готовится к съёмкам

Принципы питания для набора мышечной массы и смена вектора тренировок. Какой путь проходит актёр от роли к роли.



Рассказываем про рутину супергероя вместе с персональным фитнес-тренером.

Рельефное тело Райана Рейнольдса считают одним из лучших среди актёров Голливуда. Известный по ролям в фильмах «Дэтпул», «Предложение», «Третий лишний» и только что вышедшем на экраны «Главном герое», Райан уделяет большое внимание программе тренировок и питания, чтобы в кадре его тело выглядело превосходно.

Подготовкой тела Райана к съёмкам обычно занимаются Бобби Стром и Дон Саладино, у которых есть несколько профессиональных секретов для достижения идеального тела. Раскрываем эти секреты и рассказываем о питании актёра.

Елисавета Андреева фитнес-тренер Для ролей, которые играет Райн Рейнольдс, необходимо развивать не только мышечную силу, но и силовую выносливость, координацию и, возможно, даже гибкость.

Правила питания Райана

Питание — важная часть в жизни любого человека, желающего добиться подкаченной фигуры, так как именно оно помогает набрать мышечную массу и подчеркнуть рельеф тела.

В диете канадского актёра есть одно главное правило: не допустить даже малейшего чувства голода. Нужно есть шесть раз в день маленькими порциями и следить за водным балансом организма. Чтобы нарастить мышцы, в питании должно быть больше высокобелковых продуктов, таких как яйца, рыба, курица, стейки, орехи, белковые коктейли. Перед интенсивными тренировками Райан готовит блюда со сложными углеводами, потому что они дают много энергии и выносливости. Так что смело употребляйте в пищу макароны твёрдых сортов, каши, коричневый рис, гречку.

Второе правило Райана — есть больше фруктов и овощей для ускоренного переваривания пищи. Дело в том, что овощи и фрукты содержат много клетчатки, которая благотворно влияет на метаболизм человека.

Актёр дополнительно пользуется спортивным питанием: протеинами, ВСАА, витаминными комплексами. Делает он это, чтобы ускорить рост мышц и помочь организму восстановиться. Перед съёмками в фильмах Рейнольдс пропивает курс жиросжигателей, чтобы сделать более рельефные формы. Жиросжигатели запускают метаболизм и не дают жирам всасываться в ткани. Они подавляют чувство голода, но бесполезны, если вы ведёте малоактивный образ жизни.

Тренировка от Бобби Строма

Сразу к нескольким знаковым фильмам Райан готовился вместе с личным тренером Бобби Стромом. Он создал для Рейнольдса тренировочную программу супергероя, которая была нацелена почти на все группы мышц. Актёра заставили работать 7 дней в неделю по 90 минут в день в течение 6 месяцев.

Он начинает тренировку с бега на дорожке для разогрева тела в течение 10-15 минут. После этого можно начинать full-body тренировку. Выполнить этот комплекс упражнений нужно 4 раза.

Тренировка пресса Райана Рейнольдса

Приседания на наклонной скамье — от 15 до 20 повторений; Подъёмы ног в висе — от 15 до 20 повторений; Отбивные на канате — от 15 до 20 повторений; Выпады при ходьбе. Выполняйте эти упражнения с отягощениями или без них, в зависимости от степени подготовки. Сделайте от 3 до 4 подходов по 50 повторений в каждом; Жим лёжа — 3 подхода по 15-20 повторений в каждом; Жим на наклонной скамье — 3 подхода по 15-20 повторений в каждом.

Кроме вышеперечисленных упражнений, тренер Стром говорил Рейнольдсу выполнять ряд других упражнений: мяч BOSU, TRX-тренировка, йога, кикбоксинг, плиометрика, пилатес.

Тренировка от Дона Саладино

Еще в 2004 году, когда вышел фильм «Блэйд 3: Троица», Рейнольдсу пришлось узнать, что такое супергеройская трансформация. Тогда он набрал 11 кг мышц за три недели. Но новый уровень физический возможностей открылся актеру после знакомства с тренером Доном Саладино десять лет назад.

Актеру еще предстоит показать голливудские мышцы в грядущих фильмах: «Дэдпуле 3», «Черном Адаме» и сиквеле «Главного героя». Поэтому Рейнольдс и Саладино продолжают работать вместе.

За последние годы подход к тренировкам немного изменился. Раньше Райн уделял один день одной части тела и начинал тренировку с тяжелых силовых упражнений, например, на кор. Однако из-за возраста и ноющих травм, полученных во время съемок, рутину пришлось поменять.

Сейчас тренировка Рейнольдса начинается с 10-15 минут мобильности, чтобы тело двигалось и открывалось. После идут силовые упражнения: Райан распределяет нагрузку на каждую часть тела равномерно на пять дней. Теперь ему не нужно бояться пропустить день ног и затем ждать целую неделю, ведь в его рутине каждый день — это день ног.

За одну тренировку прокачивается одна группа мышц: в понедельник — грудь, во вторник — ноги, в среду — спина, в четверг — плечи, в пятницу — бицепс, в субботу — трицепс, в воскресенье — отдых. Этот подход к тренировкам принципиально отличается от подхода Бобби Строма, который выполнял с актёром упражнения на все группы мышц в один день.

Также Саладино уверяет, что мышцам пресса хоть и нужно уделять особое внимание, но выполнять бесконечное количество однообразных скручиваний неэффективно. Тренер считает, что лучше сосредоточиться на тяжелых упражнениях, которые вы сможете выполнить всего 7-10 раз. Одно из его любимых — обратные скручивания на наклонной скамье.