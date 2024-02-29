Как правильно сжимать кулак при ударе? Рассказал профессиональный боксёр

Боевые искусства – дело тонкое. На их изучение люди тратят годы и десятилетиями совершенствуют свою технику ведения боя. Мы начнём с самых азов, потому что здесь, как и везде, всё начинается с малого. Сегодня вместе с тренером мы обсудим, как правильно сжимать кулаки для удара.

Михаил Бушков КМС по боксу, победитель и призёр всероссийских турниров «Если боксёр будет постоянно держать кулаки сжатыми, он быстро устанет от напряжения. Нужно уметь грамотно сочетать расслабленные и лёгкие движения по октагону с молниеносным напряжением рук, сжатием пальцев в завершающей стадии. Так вы сможете сэкономить силы и сохранить их до последнего раунда, а также суммарно провести за бой больше качественных атак».

Правильное расположение пальцев в кулаке

Кулак – это ваше главное оружие во время боя, которое нужно научиться правильно использовать. Если уделить этому вопросу время, то, даже не обладая большой мышечной массой, можно научиться бить так хлёстко и точно, что мало не покажется никому.

Если со стороны наблюдать за боксёрскими поединками, можно подумать, что ничего сложного в этом нет: бьёшь, ставишь блок, уклоняешься, всё по инструкции. Но на самом деле в каждом из этих элементов скрывается множество деталей и нюансов, которые нужно учитывать. Развивать мышечную массу, реакцию, изучать различные техники ударов, уметь всё это сочетать во время спарринга, а не просто махать кулаками. Но перед этим, конечно, научиться правильно сжимать руки в кулаки.

Михаил Бушков: Положение пальцев при сжатии должно быть следующим: четыре пальца, за исключением большого, должны быть плотно сжаты и прижаты друг к другу, а вот большой палец, в свою очередь, также должен быть плотно прижат к фалангам указательного и среднего пальцев образуя одно целое».

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Самое важное здесь – положение большого пальца, потому что чаще всего именно с ним у новичков возникают трудности. Кто-то держит его отставленным, а кто-то вообще укрывает его остальными четырьмя. Это очень серьёзная ошибка. Дело в том, что при такой технике сжимания кулака вы скорее нанесёте вред сами себе, потому что на месте большого пальца у нас находится связка. И если вы накроете большой другими пальцами, то связка будет напряжена, и вы, вероятнее всего, получите растяжение при ударе.

Так что большой палец нужно согнуть и как бы положить на указательный и средний пальцы. При этом он должен смотреть вниз, следите за этим. Нужно немного потренироваться, и, когда пройдёт время, вы уже будете сжимать кулаки автоматически.

Остальные четыре пальца согните и уткните их в ладонь, чтобы кулак стал монолитным. При таком расположении пальцев рука будет максимально зафиксирована и крепка.

Фото: ISTOCKPHOTO.COM/SOUTH_AGENCY

Учимся работать руками во время спарринга

С пальцами разобрались, теперь переходим к работе самих рук, это не менее важно. Первое, о чём нужно сказать, это напряжение кисти и запястья. Даже если бьётесь в перчатках, вы не застрахованы от вывихов и переломов. Поэтому обязательно фиксируйте свой кулак, чтобы он не болтался свободно, а удар был точным и акцентированным. Если кисть будет расслаблена, то во время атаки рука может выгнуться, и вы получите травму.

Михаил Бушков: Напряжение в плечах и предплечьях при сжатии кулаков для правильного и сильного удара должно быть следующим: плечо расслаблено, а вот предплечье и кулак сжаты максимально.

Объясним почему: попробуйте напрячь плечо и нанести удар по воздуху. Чувствуете скованность? Она будет сильно мешать вам во время спарринга, и, хотя ваши удары должны быть сильными, про лёгкость движения рук тоже забывать нельзя. Если вы хотите сделать свои выпады молниеносными и скрытными, то плечо всегда должно быть в расслабленном состоянии.

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Упражнения и рекомендации

Помните: чем сильнее у вас напряжены плечи, тем более скованными будут ваши движения. Поэтому не старайтесь сильно их закачать. Конечно, упражнения на них делать нужно, как и на все остальные мышцы, но не переусердствуйте.

Лучше потратьте это время на проработку предплечий. Вот несколько упражнений, которые вам в этом помогут: сгибание и разгибание кистями штанги или гантелей, сжимание кистевого эспандера, вис на турнике.

Если вы правильно накачаете руки, то каждый ваш удар будет для соперника опасным, он станет настоящим оружием во время боя. Потому что, какой бы ни была ваша техника, без физически развитых рук добиться желаемого результата будет сложно.

Не устанем повторять про важность разминки – обязательно разогревайтесь перед тренировкой, и неважно, будет она высокоинтенсивной или нет.

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Какой частью кулака наносить удар?

От этого во многом зависит, какой урон вы нанесёте сопернику. Если будете бить неправильно, можете нанести себе вред и травмировать пальцы.

Часто неопытные спортсмены наносят удары как придётся, это неправильно. Пальцы достаточно легко повредить или даже сломать, иногда достаточно одного не очень техничного удара. Поэтому отнеситесь с максимальной серьёзностью к тому, какой именно частью кулака нужно атаковать.

Запоминайте: бить нужно первыми двумя костяшками кулака – указательного и среднего пальцев, поскольку они самые большие и крепкие. А ещё при ударе этими костяшками основная нагрузка ложится на лучевую кость, в составе руки она самая большая, так что вероятность травмироваться значительно ниже, чем во всех остальных случаях.

Безусловно, от получения травм во время поединка никто не застрахован. Но ваша задача – максимально сократить все риски и подготовиться. Если ваша техника удара и сжатия кулаков лучше, чем у вашего оппонента, то вы уже на шаг впереди.

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Как сделать кулак крепче?

Набивать кулаки нужно, чтобы не чувствовать острой боли после ударов. Хорошо, если вы дерётесь в намотках и перчатках, а вот голые руки слабо застрахованы от травм. Чем чаще вы будете тренировать кулаки, тем более невосприимчивыми к боли они станут.

Вот несколько проверенных способов укрепить кулак: вы можете стоять в упоре лёжа или отжиматься на кулаках, отрабатывать удары на твёрдых и плотных поверхностях по типу мешков и груши. Первое время будет больно, без этого никак, вы должны бить сильно. Но со временем неприятные ощущения притупятся, а может, вам будет даже приятно выбрасывать хуки и джебы.

Тренируйтесь регулярно по несколько раз в неделю, и тогда вы постепенно приучитесь быстро и сильно бить. При этом вам даже необязательно идти в зал, научиться правильно напрягать руку можно и дома, в боксе это называется «бой с тенью». Это такая методика тренировок, когда вы боксируете с воображаемым противником. Не просто беспорядочно наносите удары, а уклоняетесь, передвигаетесь.

С её помощью можно не только научиться правильно и вовремя сжимать кулаки, но и отточить технику ударов, нагрузить мышцы и хорошенько проверить себя на выносливость.