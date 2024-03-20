Базовые позиции рук и ног в балете. Техника выполнения, фото и советы тренера

Акулина Бахтурина руководитель отдела подготовки педагогов международной сети студий балета и растяжки LEVITA «Как без крепкого фундамента невозможно построить надёжный дом, так и без отработанной хореографической базы нельзя поставить красивый и гармоничный танец. Особенно в балетном жанре. Освоить самостоятельно базовые позиции рук и ног — реально. Главное — проявить терпение, внимательность, старательность и не пытаться научиться всему и сразу. Следуйте инструкциям, отрабатывайте каждую позицию по очереди и совершенствуйте свои балетные навыки для будущих полноценных постановок».

Базовые позиции ног

Существует несколько основных позиций, из комбинации которых и выстраивается классический танец. Разберём их от простого к сложному и начнём с позиций ног — всего их шесть, причём шестая носит условный характер. Её мы и изучим первой.

Шестая позиция

Это самое простое и одновременно самое нечасто используемое положение в балете. Чаще всего её можно увидеть в современной постановке. В этой позиции исходное положение следующее: стопы стоят вместе, а пальцы направлены вперёд. Всё очень просто — у каждого получится.

Фото: Из личного архива Акулины Бахтуриной

Теперь переходим к более замысловатым пяти базовым позициям, которые встречаются в балете гораздо чаще и также используются в других танцевальных направлениях.

Первая позиция

Пятки стоят вместе, пальцы ног развёрнуты наружу, колени развёрнуты в направлении пальцев ног. В идеале эта позиция выглядит как прямая линия, но для непрофессиональных танцоров она может выполняться немного свободнее, как и остальные, чтобы не навредить суставам.

Фото: Из личного архива Акулины Бахтуриной

Вторая позиция

Такая же, как первая, но более широкая. Теперь между вашими пятками появляется пространство, примерно равное длине одной стопы. Позу можно выстроить таким образом: поставьте, например, левую ногу выворотно, а правую — пальцами к пятке левой ноги; зафиксируйте правую пятку и разверните пальцы. Это будет самый простой способ встать во вторую позицию. В остальном правила сохраняются из первой: колени направлены в сторону за пальцами ног, тело подтянуто.

Фото: Из личного архива Акулины Бахтуриной

Третья позиция

В классическом балете тоже используется редко. Она относится больше к историко-бытовым танцам из тех времён, когда девушки носили пышные юбки и корсеты. Но, несмотря на редкое использование, третья позиция считается классической.

Исходное положение: одна нога, например, левая, стоит выворотно, пальцы направлены в сторону, правая нога тоже стоит выворотно, но её пятка закрывает левую, колени направлены на пальцы ног, бёдра развёрнуты. Если сначала это положение ног ощущается для вас слишком некомфортно, то в таком случае ноги можно немного развернуть вперёд. Третья позиция может начинаться как с правой ноги, так и с левой, когда ведущей становится та нога, которая находится впереди.

Фото: Из личного архива Акулины Бахтуриной

Четвёртая позиция

Считается одной из самых сложных в балете, её исходное положение: ноги стоят параллельно друг другу, но при этом одна из них выходит вперёд, они развернуты в разные стороны и удерживают расстояние между друг другом в одну стопу. Чтобы легко выставить эту позицию, оставьте левую ногу в вывернутом положении, правую пятку поставьте к левой, выведя её вперёд, зафиксируйте пальцы правой ноги на полу и выверните правую пятку вперёд. Так у вас получится вывести правую пятку перед пальцами левой ноги, а пальцы правой — перед левой пяткой. Это очень сложное положение, потому что достаточно тяжело удержать выворотность ног и не скрутить при этом таз или не «завалить»‎ колени. Из-за этого четвёртая позиция считается максимально техничной и профессиональной.

Фото: Из личного архива Акулины Бахтуриной

Пятая позиция

В ней артисты балета танцуют чаще всего. Исходное положение: одна стопа полностью стоит перед другой, то есть правая пятка перед пальцами левой ноги или наоборот. Это похоже на четвёртую позицию, только между стопами здесь отсутствует расстояние, они плотно прижаты друг к другу. Она тоже достаточно сложная, потому что требует хороших выворотности и подготовки.

Фото: Из личного архива Акулины Бахтуриной

Базовые позиции рук

С руками в базовых позициях всё проще: три основных, подготовительная и аллонже. В целом во всех базовых позициях важно не прикасаться к телу руками: вы словно что-то держите, причём воздух между руками и телом сохраняется. Кроме этого, ладони развёрнуты вовнутрь и не «перекручиваются»‎, локти направлены чётко в сторону.

Отдельное внимание уделяем запястьям и положению пальцев, потому что они особенно важны. У вас должны быть достаточно расслабленные руки, но красиво держащиеся пальчики, которые находятся близко к друг другу, однако при этом между ними есть воздух. Средний палец должен быть немного повёрнут вовнутрь, а большой — стремиться к среднему.

Подготовительная позиция

Она создаётся из исходного положения, когда ваши руки принимают форму некоего овала и находятся внизу, немного в отдалении от ног. Можно легко принять это положение с помощью простого алгоритма: широко разведите пальцы в сторону и сильно напрягите кисть, затем сожмите кулаки и резко разожмите их обратно, сбросьте положение, хорошенько потрясите кисти и просто опустите их вниз, «подобрав» пальцы. Формально у вас получится естественное положение руки, которое чуть сильнее обычного держится в тонусе и вытягивается. Это положение пальцев соблюдается во всех позициях.

Фото: Из личного архива Акулины Бахтуриной

Первая позиция

Исходное положение в первой позиции: руки приподнимаются чуть выше бёдер, позиция становится более круглой, как будто вы держите арбуз и делаете это на уровне своего пупка. Локти приподняты, плечи опущены.

Фото: Из личного архива Акулины Бахтуриной

Вторая позиция

Делается из аналогичного исходного положения, но теперь вы разводите руки в стороны. Важно следить, чтобы плечи были опущены, а локти приподняты. Создайте такое положение, чтобы от плеча можно было пустить по руке капельку воды, которая по линии сгиба плавно скатится вниз. То есть ваша рука держится не на одном уровне, а немного приподнимается в локте, запястье слегка опущено. При этом рука не задирается выше плеча, ладони направлены друг на друга.

Фото: Из личного архива Акулины Бахтуриной

Третья позиция

Исходное положение: руки подняты над головой, локти снова разведены в стороны, плечи опущены, шея вытянута, руки образуют овал. В этом положении важно, чтобы руки не «ушли»‎ далеко за голову. Проверить правильность позиции можно простым действием: направьте взгляд прямо, а затем приподнимите глаза и посмотрите зрачками вверх — в таком положении вы должны увидеть свои мизинцы. Если увидели, значит, руки на том уровне, где нужно. Если нет, значит, руки необходимо сдвинуть немного вперёд. Если вы и без подъёма глаз видите свои руки целиком, значит, их нужно немного увести назад.

Фото: Из личного архива Акулины Бахтуриной

Аллонже

Это небольшой взмах рукой, который может быть выполнен из подготовительной и второй позиций. Чаще всего аллонже используется в арабеске и в некоторых других балетных позах. Например, в подготовительной позиции вы можете слегка выпрямить локоть, вытянуть одну руку и взмахнуть её пальцами, посмотрев на них. Это и будет положение аллонже. То же самое из второй позиции: вы опускаете немного запястье, вытягиваете локоть, ладонь развёрнута в сторону пола, вы смотрите на свои пальцы и плавно переводите руку из второй позиции в подготовительную.

Фото: Из личного архива Акулины Бахтуриной

Бонусная поза — арабеск

Разберём дополнительно такое положение рук, как арабеск. Это поза в балете, имеющая стандартный и вариативный форматы. Если рассматривать стандартный вариант, то это позиция, при которой руки занимают определённое положение, а нога поднимается вверх. Существует четыре разных арабеска.

Чтобы лучше понять положение тела, представьте, что вы стоите боком к залу, Допустим, вы стоите левым боком к зрителю, в таком случае правая рука вытягивается перед собой, а левая — в сторону. Обе они выстраиваются в положение аллонже, то есть локти вытянуты, но не до конца, они немного приподнимаются. Ладони при этом направлены в сторону пола, пальцы красиво держатся в собранном состоянии, правая нога опорная, левая открывается и поднимается наверх, открываясь назад.

Первый арабеск

Пока вы только начинаете изучать позицию, неопорную ногу можно оставлять на полу и ставить на пальцы. Таким образом, у вас получится первый арабеск, который, по своей сути, является полностью открытой позой. Следите, чтобы ваше тело не перекрывалось руками, неопорная нога оставалась открытой, всё ваше тело просматривалось хорошо.

Фото: Из личного архива Акулины Бахтуриной

Второй арабеск

Второй арабеск: ноги открыты, а руки закрыты. То есть ноги остаются в прошлой исходной позиции, а руки меняются местами. Левая рука выдвигается вперёд, а правая отводится в сторону. Во втором арабеске важно следить за взглядом, потому что если в первом варианте он направлен вперёд, на ведущую руку, то во втором — на зрителя. Если вы стоите, например, перед зеркалом, тогда нужно в отражении дополнительно увидеть и правую руку тоже, то есть взгляд немного отводится назад.

Фото: Из личного архива Акулины Бахтуриной

Третий арабеск

Третий арабеск: закрытая нога, но открытая рука. Здесь меняются местами уже ноги: левая становится опорной, а правая отводится назад или поднимается вверх. Руки при этом возвращаются в ту позицию, в которой были во время выстраивания первого арабеска: правая рука выдвигается вперёд, а левая уводится в сторону. Взгляд идёт вперёд, за правой рукой.

Фото: Из личного архива Акулины Бахтуриной

Четвёртый арабеск

Четвёртый арабеск — это полностью закрытая поза, где в работу дополнительно включается ещё и спина. Левая нога остаётся опорной, правая отводится назад или поднимается вверх, левая рука выдвигается вперёд, а правая отводится в сторону. Взгляд направлен на зрителя. Кроме этого, нужно приложить усилия и постараться сделать так, чтобы корпус немного «перекрутился»‎ и вы смогли увидеть свою правую руку. Направление взгляда должно быть таким, будто вы хотите увидеть даже свою лопатку. Четвёртый арабеск — это очень красивая, но достаточно сложная в исполнении позиция классического балета.

Фото: Из личного архива Акулины Бахтуриной

Теперь вы знаете базовые балетные позиции рук и ног, на которых строятся основные переходы и множество движений. Например, если вы меняете руки из первого положения в другое, то в балете это называется пор де бра. Стандартный пор де бра предусматривает строгий порядок движений, однако допустимо выполнять и нефиксированный алгоритм: менять по наитию руки, добавлять что-то от себя. Так это станет уже вашей индивидуальной танцевальной связкой.