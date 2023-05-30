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Тиктокер пробежал марафон без подготовки

Что будет, если пробежать марафон без подготовки? Блогер провёл опасный челлендж
Тиктокер пробежал марафон без подготовки
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Подготовка к гонке на 42 км у опытных спортсменов занимает от восьми до десяти недель, а новичкам требуется ещё больше времени. Но что будет, если сразу выйти на забег?

Роб Рауш решил не терять время на тренировки. Блогер получил популярность благодаря экстремальным челленджам. Поэтому когда один из комментаторов предложил ему пробежать марафон без подготовки, он с энтузиазмом согласился. Свой эксперимент мужчина снимал на видео, чтобы подписчики могли следить, как менялось его состояние на каждом этапе.

В начале Роб казался бодрым и старался не снижать темп. После эйфории первых минут мужчина начал жаловаться на боли в спине. В тот момент он замедлился, но всё равно продолжал бежать. Уже почти на финише у него возникли сильные судороги. Это не остановило мужчину, он добежал до конца.

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Для первого раза, тем более без подготовки, результат в 5:57.46 удивляет. Ведь Роб мог и вовсе не дойти до финиша. В том, что он справился, ему однозначно помогли условия: мужчина сделал 105,5 круга на специально подготовленной трассе.

Несмотря на то что Робу удалось преодолеть 42 км без подготовки, он рисковал здоровьем. Поэтому этот пример скорее негативный. Если бы у мужчины был опыт, марафон не принёс бы ему столько негативных эмоций.

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