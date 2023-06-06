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Психолог объяснила, как питание влияет на показатель IQ

Мы есть то, что мы едим: психолог объяснила, как питание влияет на показатель IQ
Как питание влияет на IQ
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Кимберли Уилсон занимается изучением связи пищевых привычек с состоянием психики. И она уверена, что питание современных людей делает их глупее и депрессивнее.

Автор книги «Необработанная пища: как пища, которую мы едим, подпитывает кризис нашего психического здоровья» в интервью утверждает, что наши любимые продукты – причина, по которой за последние пару лет снизился средний показатель IQ. Традиционные для многих сладкая выпечка, кондитерские изделия, готовая еда навынос уже стали частью образа жизни, но это ведёт к негативным последствиям.

Переработанная еда в процессе приготовления теряет почти все питательные вещества. Например, блюда полностью лишаются Омега-3 и 80% магния. Получается, даже если людям кажется, что они едят полезно, ничего необходимого для организма в их пище уже не осталось.

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По мнению эксперта, обилие переработанной пищи уже стало серьёзной проблемой для человечества. Мы потребляем всё больше сахара, что неминуемо ведёт к увеличению количества заболевших диабетом. Кроме того, это повышает и риски деменции в два-три раза. Также недостаточное потребление Омега-3 ведёт к росту психических заболеваний.

Но самое опасное то, что эти привычки мы передаём потомкам. Торт и пицца уже стали традицией детских дней рождений. Как и пакетированные соки, которые для многих обязательная часть школьного ланч-бокса.

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