Дизайнеры постарались: Nike выпустил коллекцию к женскому ЧМ по футболу

Чемпионат мира по футболу среди женщин не за горами. Он будет идти месяц и начнётся 20 июля. К этому событию бренд Nike презентовал официальные джерси 13 сборных команд. Они представлены в двух формах: домашние и выездные.

Формы созданы для таких стран, как Австралия, Бразилия, Канада, Англия, Франция, Нидерланды, Новая Зеландия, Нигерия, Норвегия, Португалия и США.

Гостевая футболка сборной Англии Фото: Пресс-служба

Компания выбрала интересные оформления футболок, отражающие многообразие и индивидуальность каждой страны. Это проявляется в использовании ярких цветов, определённых узоров и деталей. Также дизайнеры постарались совместить культурные и исторические особенности, выделяющие государства как на поле, так и за его пределами.

Материалы по теме Nike представил обновлённую модель кроссовок Dunk Low

Домашняя футболка сборной Англии Фото: Пресс-служба

Футболки сборной Англии вдохновлены стилем арт-деко и посвящены 100-летию стадиона «Уэмбли». На белоснежной ткани сочетаются ярко-синие цвета и национальный символ Великобритании — лев. Палитра также отсылает к первой женской сборной 1984 года, собранной для участия в крупном международном турнире.

Гостевая футболка сборной Бразилии Фото: Пресс-служба

Выделилась и коллекция с Бразилией. Для домашней формы была выбрана классическая жёлтая основа с рисунком тропической листвы. Гостевая же создана в сине-фиолетовых оттенках и обыгрывает пейзажи, контрастность джунглей страны.

adidas также выпустил свою линейку к предстоящему чемпионату мира. Их модели не оставят никого равнодушными. Читайте подробнее здесь.