Этот дизайн войдёт в историю футбола! Формы женских сборных на ЧМ круче мужских

adidas представил гостевые формы нескольких женских сборных на предстоящий чемпионат мира в Австралии и Новой Зеландии. Он пройдёт с августа по сентябрь 2023 года. Уже сейчас можно оценить майки сборных Аргентины, Колумбии, Германии, Испании, Швеции и Японии.

В дизайне этих форм adidas вдохновлялся природой и ландшафтами каждой отдельной страны. И оригиналы, и реплики на 50% сделаны из пряжи, состоящей из переработанных пластиковых отходов, найденных в океане, на островах, пляжах и береговых линиях. Ещё 50% — это переработанный полиэстер.

Сэм Хэнди, вице-президент по продукту и дизайну adidas football, уверен, что новые формы на ЧМ-2023 войдут в историю футбола:

«Чемпионат мира среди женских сборных — абсолютная вершина спорта, которая захватывает воображение как нынешних, так и новых болельщиков. Учитывая, что турнир пройдёт в Австралии и Новой Зеландии — странах с легендарным пейзажами, мы хотели создать общую тему для наших комплектов, отмечая чудеса природы, которые можно встретить по всему миру».

По некоторым из новых комплектов adidas дал детальную расшифровку. Смотрим!

Япония

Акцент в гостевой форме японок сделан на розовом цвете. Этот оттенок вдохновлён закатами, которые можно наблюдать с горы Фудзи. В Австралии сборная Японии будет бороться за вторую звёздочку — она уже побеждала на чемпионате мира в 2011 году.

Футболка сборной Японии Фото: soccerbible/Getty Images

Колумбия

Форма сборной Колумбии повторяет цвета невероятно красивой реки Каньо-Кристалес, расположенной в горной цепи Макарена. Её ещё называют «рекой пяти цветов» благодаря разным видам водорослей, которые постоянно меняют её цвет.

Футболка сборной Колумбии Фото: soccerbible/Getty Images

Швеция

Дизайн формы сборной Швеции посвящён рекам и обширным ледникам, которые можно увидеть в разных частях страны. К холодному синему цвету также добавляется классический шведский жёлтый.

Футболка сборной Швеции Фото: soccerbible/Getty Images

Испания

Главная тема на форме испанской сборной — коралловые рифы с побережий страны. На турнире испанки постараются выйти из кризиса после бойкота от 15 игроков, хотя пока так и неясно, в каком составе команда примет участие на ЧМ.

Футболка сборной Испании Фото: soccerbible/Getty Images

Аргентина

Дизайн формы аргентинской команды взял в себя лучшие пейзажи от севера и до юга страны. В основе — красота горной цепи Серрания-де-Орнокаль, её вершины постоянно меняют цвет в зависимости от времени суток. Также на форме есть черты самого южного города и порта мира Ушуая.

Футболка сборной Аргентины Фото: soccerbible/Getty Images

Германия

На форме немецкой сборной сразу читается тема леса. adidas взял за основу лесные массивы разных регионов страны. Например, Шварцвальд, занимающий пространство в 16 тысяч квадратных километров. Там же расположен известный курортный город Баден-Баден.