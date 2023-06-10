Учёные придумали простой тест, как по отношению к деньгам определить начало деменции

Новое исследование доктора Франчески Бурджио из Института Сан-Камилло Лидо в Венеции выявило эффективность теста, позволяющего предвидеть и обнаружить ранние симптомы деменции.

Проведённый эксперимент позволяет не только заранее определить развитие болезни, но и избежать более серьёзных проблем. Вы удивитесь, но он связан напрямую с отношением к деньгам.

Доктор Франческа Бурджио сказала:

Даже если человек был магнатом до последнего дня, с болезнью он теряет способность понимать ценность финансов. Мы разработали тест Nadl-f (Numerical activities of daily living financial), показывающий нам, способен ли человек самостоятельно управлять своими сбережениями.

Тест начинается с простых заданий. Например, распознать купюры, монеты, цифры на них. С каждым ответом испытание становится сложнее. Последние вопросы касаются номеров банковских счетов и способностью выписать правильную стоимость желаемой покупки. Окончательная цель — проверить, склонен ли пациент верить в любые слова, что ему говорят.

Исследователи заметили, что деменция стимулирует подкорковые структуры мозга к стрессу, в то время как кора головного мозга испытывает меньшее напряжение. Это означает, что людям с болезнью Альцгеймера тяжело распоряжаться деньгами и они подвержены риску остаться в нищете, из-за чего их реабилитация крайне важна.