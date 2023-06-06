«Крепкий орешек» испортил ему уши»: дочь Брюса Уиллиса — о начале деменции отца

В марте 2022 года стало известно, что звезда «Крепкого орешка» Брюс Уиллис болен афазией. Спустя год семья актёра сообщила об окончательном диагнозе — фронтотемпоральной деменции. Однако дочь актёра Таллула Уиллис в письме Vogue рассказала, что догадывалась о болезни отца намного раньше.

Брюс Уиллис и Таллула Уиллис Фото: Фото: @buuski

Симптомы начались с лёгкой потери слуха и отсутствия вовлечённости в разговоры. Семья считала, что виной этому послужили съёмки в голливудских фильмах. На площадках всегда было достаточно шумно, а актёры перекрикивали друг друга.

Мы говорили дома: «Погромче!» «Крепкий орешек» испортил ему уши.

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Затем ситуация начала обостряться: развивалось безразличие актёра к своей семье. Дочь Брюса и Деми Мур восприняла такое развитие событий близко к сердцу и решила, что проблема в его новой жене.

У него было двое детей от моей мачехи, Эммы Хеминг Уиллис, и я думала, что он потерял ко мне интерес. Хотя это очень далеко от правды, но я всегда считала, что недостаточно красива для своей матери. Недостаточно интересна для отца… Я признаюсь, что последние годы избегала папу, и не горжусь этим.

Брюс Уиллис и Таллула Уиллис Фото: Фото: @buuski

С лета 2021 года болезнь актёра начала стремительно прогрессировать, что сильно ударило по состоянию его дочери. Однако Таллула продолжает верить в хорошее, рассказывает совместные истории из жизни, а также тренирует память отца. При этом, несмотря на развитие деменции, Брюс Уиллис всё ещё узнаёт своих детей.