Зарплата мечты: социологи выяснили, сколько хотели бы зарабатывать россияне

Опрос платформы Perfluence и агентства OMI показал, что многие до сих пор задумываются о том, кем они станут когда вырастут. Оказывается, респонденты мечтают о работе инфлюенсеров. Больше всего в блогерстве россиян привлекает зарплата. Об этом сообщает – Forbs.

По мнению 29% опрошенных, большие инфлюенсеры в социальных сетях зарабатывают от 500 тысяч до млн рублей в месяц. 60% респондентов в возрасте от 18 до 55 лет хотели бы зарабатывать столько же. Но в то же время иметь личный блог мечтают только 29% опрошенных. Такой парадокс даёт понять, что далеко не все мечтают именно работать в медиасфере, большинство просто хотело бы деньги инфлюенсеров. Получается, не зря последние так активно транслируют свои успехи в социальных сетях.

Те респонденты, которые сказали, что не хотели бы работать блогерами, среди причин отмечали обилие хейта в социальных сетях, огромную конкуренцию и необходимость постоянно сидеть в телефоне. Можно сказать, что большинство понимает: негативного в этой профессии столько же, сколько и в обычной.

К самому продукту блогеров 59% относится нейтрально, только 19% сказали, что любят контент звёзд социальных сетей.