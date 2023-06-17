Русские чемпионы НХЛ — самые дорогие! 8 лучших зарплат последних обладателей Кубка Стэнли

У Василевского и Кузнецова самый финансово «жирный» сезон стал и самым успешным в карьере.

Пару дней назад журналист Натан Грэйвитех поделился любопытным фактом – форвард «Вегаса» Джек Айкел стал первым хоккеистом в истории НХЛ, кто выиграл Кубок Стэнли с контрактом с кэпхитом $10+ млн. Действительно, ранее ещё никто не мог совместить триумф в плей-офф со сверхжирным договором, Айкел стал первооткрывателем.

Впрочем, вы знаете, что кэпхит и зарплата в сезоне – это разные вещи. И вот как раз чемпионов НХЛ, зарабатывавших в чемпионский год $ 10+ млн, было предостаточно. А больше всех среди них – россиян! Специально для любителей сравнить цену с качеством (хотя напомним, свои миллионы хоккеисты в Америке получают исключительно за регулярку) рассказываем о самых дорогих обладателях Кубка Стэнли за последние восемь лет.

«Питтсбург» — чемпион-2016

Самый высокооплачиваемый хоккеист в составе: Сидни Кросби

Зарплата в том сезоне: $ 12 млн

Статистика в регулярке: 80 игр, 85 (36+49) очков

Статистика в плей-офф: 24 игры, 19 (6+13) очков

Это был третий год капитана «Питтсбурга» с максимальной зарплатой по 12-летнему контракту, который Кросби подписал летом 2012-го. Сидни провёл не самую выдающуюся регулярку по статистике (хотя и попал в финалисты «Харт Трофи»), но в плей-офф был великолепен и вместе с Кубком Стэнли забрал и «Конн Смайт Трофи».

«Питтсбург» — чемпион-2017

Самый высокооплачиваемый хоккеист в составе: Сидни Кросби

Зарплата в том сезоне: $ 10,9 млн

Статистика в регулярке: 75 игр, 89 (44+45) очков

Статистика в плей-офф: 24 игры, 27 (8+19) очков

На следующий год зарплата Кросби слегка упала, но он всё равно оставался самым дорогим в «Питтсбурге». И на льду отрабатывал на все деньги. В той регулярке Сидни снова остался без «Харта», зато выиграл гонку снайперов («Морис Ришар»), ну а затем провёл великолепный плей-офф, выиграв второй подряд (и третий в карьере) Кубок Стэнли и снова в качестве MVP.

Сидни Кросби Фото: Joel Marklund/ZUMA/ТАСС

«Вашингтон» — чемпион-2018

Самые высокооплачиваемые хоккеисты в составе: Александр Овечкин, Евгений Кузнецов

Зарплата в том сезоне: по $ 10 млн

Статистика в регулярке: Овечкин – 82 игры, 87 (49+38) очков, Кузнецов – 79 игр, 83 (27+56) очка

Статистика в плей-офф: Овечкин – 24 игры, 27 (15+12) очков, Кузнецов – 24 игры, 32 (12+20) очка

Овечкин играл уже десятый сезон по своему уникальному контракту с «Вашингтоном», подписанному ещё в 2008 году, Кузнецов же впервые в недолгой ещё тогда карьере НХЛ вышел на серьёзные деньги, и первые два года по контракту с «Кэпиталз» приносили Евгению максимальный заработок.

Стоит ли напоминать, насколько великолепен был русский дуэт в том сезоне? Овечкин взял очередной «Морис Ришар», забил больше всех и в плей-офф, а в итоге получил и «Конн Смайт». Кузнецов провёл лучшую регулярку в карьере и выдающийся розыгрыш Кубка Стэнли, в котором стал лучшим бомбардиром и, пожалуй, в рамках одного турнира был достоин звания MVP даже больше, чем Овечкин.

Александр Овечкин и Евгений Кузнецов Фото: Getty Images

«Сент-Луис» — чемпион-2019

Самый высокооплачиваемый хоккеист в составе: Райан О’Райлли

Зарплата в том сезоне: $ 8,5 млн

Статистика в регулярке: 82 игры, 77 (28+49) очков

Статистика в плей-офф: 26 игр, 23 (8+15) очка

В июле 2015-го РОР заключил долгосрочный контракт с «Баффало», но спустя три сезона в депрессивных «Сэйбрз» канадец перебрался в «Сент-Луис» в надежде хотя бы поиграть в плей-офф. Мы помним, что «Блюз» до Нового года тогда мало чем отличались от «Баффало», но затем с командой произошло чудесное преображение, большую роль в котором сыграл и О’Райлли.

Райан стал лучшим форвардом оборонительного плана («Селке Трофи»), а в плей-офф – лучшим бомбардиром и обладателем «Конн Смайта». Отличный «выхлоп» от хоккеиста с не самой гигантской зарплатой.

«Тампа» — чемпион-2020

Самый высокооплачиваемый хоккеист в составе: Никита Кучеров

Зарплата в том сезоне: $ 12 млн

Статистика в регулярке: 68 игр, 85 (33+52) очков

Статистика в плей-офф: 25 игр, 34 (7+27) очка

Первый год по новому контракту, ознаменованный максимальной зарплатой, получился для Кучерова не столь результативным, как предыдущие два (выбивал по 100+ очков), зато чемпионским. В плей-офф Никита стал лучшим бомбардиром и ассистентом, привёл «Тампу» к Кубку Стэнли, а вот «Конн Смайт» в тот год уехал к Виктору Хедману.

«Тампа» — чемпион-2021

Самый высокооплачиваемый хоккеист в составе: Андрей Василевский

Зарплата в том сезоне: $ 12 млн

Статистика в регулярке: 42 игры, 31 победа, КН 2,21 и 92,5% ОБ

Статистика в плей-офф: 23 игры, 16 побед, КН 1,9 и 93,7% ОБ

На следующий год зарплата Кучерова немного просела, зато вступил в силу новый контракт Андрея Василевского, по которому российский вратарь имел максимальный заработок именно в первый год.

И укороченный сезон-2020/2021 получился для Василевского статистически лучшим в карьере, в плей-офф же Андрей ещё улучшил свою игру, став ключевым элементом в чемпионской картине «молний» того года. «Везину» тогда россиянин упустил (и, как кажется, не совсем справедливо), зато совершенно заслуженно взял «Конн Смайт».

Кучеров и Василевский с Кубком Стэнли Фото: Jason Franson/ZUMA/ТАСС

«Колорадо» — чемпион-2022

Самый высокооплачиваемый хоккеист в составе: Микко Рантанен

Зарплата в том сезоне: $ 10 млн

Статистика в регулярке: 75 игр, 92 (36+56) очка

Статистика в плей-офф: 20 игр, 25 (5+20) очков

Шестилетний контракт Рантанена, подписанный осенью 2019-го, предполагал, что наибольшую зарплату финн будет получать в первые три сезона, но лишь в чемпионате-2021/2022 Микко наконец сумел провести более-менее полноценный и продуктивный год за «Колорадо».

И результат получился впечатляющим. Со здоровым и находящимся в оптимальной форме Рантаненом «Колорадо» взял долгожданный Кубок, а финн хоть и не стал главной звездой «лавин» в чемпионском походе, но, безусловно, внёс важнейшую лепту в итоговый успех.

«Вегас» — чемпион-2023

Самый высокооплачиваемый хоккеист в составе: Джек Айкел

Зарплата в сезоне: $ 10 млн

Статистика в регулярке: 67 игр, 66 (27+39) очков

Статистика в плей-офф: 22 игры, 26 (6+20) очков

Про историю Айкела после триумфа «Вегаса» вы наверняка уже прочитали не раз и знаете, что американский талант взял Кубок Стэнли с первого же захода, но до этого Джек не попадал в плей-офф со своими командами семь лет подряд.

Контракт, по которому Айкел получает строго $ 10 млн каждый год, был заключён, конечно, ещё с «Баффало» осенью 2017-го, а позапрошлым летом полностью перешёл под «кепку» «Вегасу». Джек – самый дорогой хоккеист «рыцарей», что выделяет его в этой очень ровной как на льду, так и в платёжке команде. Но ведь именно Айкел – лучший бомбардир «золотого» плей-офф. Кому же ещё выделяться, как не ему?

Таким образом, в восьми последних чемпионских командах НХЛ в трёх случаях самыми дорогими хоккеистами были россияне, причём в «Вашингтоне»-2018 — сразу двое. Выходит, русские обладатели Кубка Стэнли — самые дорогие.

Что касается предыдущих лет, то рекорды Кучерова, Василевского и Кросби по зарплате в чемпионский год мог бы побить Патрик Кейн, но самый жирный контракт в карьере американца вступил в силу уже после завоевания им трёх Кубков Стэнли. Если брать более стародавние времена, то раньше столь высокие зарплаты в принципе не выписывались, не говоря уж о кэпхитах, ведь и потолок зарплат находился значительно ниже, чем сейчас.