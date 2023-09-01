Эксперт объяснил, почему люди становятся менее привлекательными
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Шафи Хассан, основатель сиднейской консалтинговой фирмы по вопросам эстетики лица, уверен: люди становятся менее привлекательными. По его словам, всё дело в диете, режиме сна и экологии. Эти факторы ухудшают состояние кожи.
Кроме того, обработанная еда заставляет нас больше есть, поэтому у большинства сформирован неправильный прикус. Это, в свою очередь, важный фактор красоты, улыбки и точёных скул.
Для сравнения Шафи предлагает посмотреть старые фотографии подростков из 1950–1960-х годов. По его мнению, там гораздо больше красивых лиц, чем сейчас. Также старшеклассники на старых фото выглядят заметно взрослее. Эксперт уверяет: всё дело в образе жизни.
Лицо человека становится всё менее привлекательным из-за современных диет, режима сна, загрязняющих воздух веществ и проблем с полостью рта.
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