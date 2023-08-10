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Замена ботоксу: учёные нашли доступный каждому способ избавиться от морщин

Замена ботоксу: учёные нашли доступный каждому способ избавиться от морщин
Силовые тренировки помогут избавиться от морщин
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С возрастом кожа становится тонкой и слабой, это естественный процесс. Она производит меньше натуральных масел, что приводит к сухости и потере эластичности. Однако недавнее исследование выявило, что поднятие тяжестей может помочь в борьбе с морщинами.

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В эксперименте приняли участие 56 женщин в возрасте от 41 до 59 лет, ведущие малоподвижный образ жизни. Они выполняли две тренировки в неделю по 30 минут. Эксперимент длился 16 недель. 27 участников выполняли аэробные упражнения, а остальные 34 занимались силовыми тренировками. К каждой группе был прикреплён профессиональный тренер.

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Результаты показали, что оба типа нагрузок оказали положительное воздействие на состояние кожи. Однако во второй группе было замечено увеличение толщины дермы, что характерно для молодых людей. Профессоры объясняют это повышенной активностью генов, способствующих укреплению соединительной ткани.

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