Возраст не помеха: 20 минутная ежедневная тренировка 97-летней пенсионерки

Первая фитнес-леди Элейн Лаланн впечатляет своей активностью и жизнерадостным настроем. В 97 лет она начинает каждый свой день с 20 минут физических упражнений. Пенсионерка раскрыла, в чём заключается её секрет долголетия.
20 минут в день помогают мне двигаться дальше. Вы должны оставаться активными вне зависимости от возраста.
Комплекс утренних упражнений Элейн начинается с приседаний «складной нож». Это минимально травмоопасный вид с низкой нагрузкой, нацеленный на нижнюю часть пресса. Далее следуют отжимания под углом, направленные на развитие верхних грудных мышц. Также фаворитом является ходьба на беговой дорожке. Закрепляет тренировку первая фитнес-леди растяжкой, что поддерживает гибкость тела.
Помимо физической активности, Лаланн также придаёт большое значение позитивному отношению к жизни. Она регулярно использует аффирмации, напоминающие, что в этой жизни возможно всё. Её убеждение в собственных силах помогло сохранить молодость и активность на протяжении долгих лет.
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