«Когда я увидел все шесть кубиков пресса, был вымотан, слаб и обезвожен»

Многие мечтают о «железном» прессе, однако добиться идеально подтянутых мышц живота не так просто. Счастливый обладатель трёх пар кубиков рассказал, насколько тяжёлым был его путь к телу, которым можно блеснуть на пляже. Мужчина написал эмоциональный пост в социальной сети, где поделился своими размышлениями о том, как желание иметь живот, похожий на стиральную доску, разрушило его жизнь.

В первую очередь спортсмен напомнил, что у всех изначально разные физические данные: кто-то родился со спортивным телосложением, а кому-то ради подтянутого тела необходимо проводить в фитнес-зале всё свободное время. Кроме того, мужчина добавил, что у взрослого человека визуально идеальный живот — всегда результат очень строгой диеты:

Нет абсолютно никакого способа развить мышцы пресса, не сократив потребление воды, так что же происходит, когда вы ограничиваете потребление воды до уровня ниже нормы для нормального функционирования человека?

Пользователь поделился своими ощущениями после достижения желаемой цели. По его словам, помимо радости в этот момент, он испытывал массу негативных эмоций:

Поверьте мне, это было очень, очень здорово, но в тот день, когда я увидел все шесть кубиков, я был вымотан, слаб, обезвожен. Тогда мне казалось, что всё это того стоило, когда ты видишь себя в зеркале, это как бы поднимает тебе настроение, заставляет чувствовать себя сверхчеловеком.