Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Главная Lifestyle Новости

Девушка похудела на 32 кг благодаря простому блюду из курицы

Девушка похудела на 32 кг благодаря особому способу приготовления курицы. Фото до и после
Рокси
Аудио-версия:
Комментарии

Рокси всего за шесть месяцев смогла сбросить 32 кг. Девушка была недовольна своим весом и решила подкорректировать привычки, не меняя при этом кардинально образ жизни. Она включила больше активности в свою рутину и сделала любимую еду менее калорийной.

@rooxy.official
@rooxy.official
@rooxy.official
@rooxy.official

В первую очередь Рокси стала заниматься спортом дома. Она выполняла простую гимнастику без какого-либо дополнительного оборудования. Кроме того, девушка пересмотрела рацион. Вместо жареной курицы она начала готовить мясо птицы с овощами и соусом гуакамоле более здоровым образом.

Читайте также:
Что вкусного приготовить на обед? 3 полезных рецепта от диетолога
Что вкусного приготовить на обед? 3 полезных рецепта от диетолога

По рецепту Рокси необходимо поджарить на сковороде, с небольшим количеством масла и специй, красный лук, кукурузу и мясо птицы. Для соуса потребуется смешать авокадо, маленькие помидоры и лимонный сок. Далее нужно выложить начинку с жидкой приправой на листок салата.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android