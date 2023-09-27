Девушка похудела на 32 кг благодаря особому способу приготовления курицы. Фото до и после

Рокси всего за шесть месяцев смогла сбросить 32 кг. Девушка была недовольна своим весом и решила подкорректировать привычки, не меняя при этом кардинально образ жизни. Она включила больше активности в свою рутину и сделала любимую еду менее калорийной.

@rooxy.official @rooxy.official

В первую очередь Рокси стала заниматься спортом дома. Она выполняла простую гимнастику без какого-либо дополнительного оборудования. Кроме того, девушка пересмотрела рацион. Вместо жареной курицы она начала готовить мясо птицы с овощами и соусом гуакамоле более здоровым образом.

По рецепту Рокси необходимо поджарить на сковороде, с небольшим количеством масла и специй, красный лук, кукурузу и мясо птицы. Для соуса потребуется смешать авокадо, маленькие помидоры и лимонный сок. Далее нужно выложить начинку с жидкой приправой на листок салата.