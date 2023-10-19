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Дарья Клишина призналась, что её старший ребёнок никогда не ел чипсов

Дарья Клишина призналась, что её старший ребёнок никогда не пробовал чипсы
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Известная спортсменка из России и мама двоих сыновей Дарья Клишина рассказала, нужно ли ограничивать детей в еде и убирать из рациона нездоровые продукты. Сама она призналась, что всегда придерживается правильного питания.

У моих детей очень правильное питание. Старший ребёнок никогда не пробовал чипсы.

Сейчас старшему сыну Дарьи Клишиной пять лет.

Кроме того, как сообщила спортсменка в интервью «Чемпионату», в их доме нет сладкого: можно найти печенье, но детское, без сахара. На перекус у детей всегда фрукты.

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У нас очень здоровое питание. Ребёнок не на диете, но я знаю, что за свою жизнь он успеет различных гадостей поесть. Сейчас я хотя бы чуть-чуть могу его от этого сдержать и уберечь от появления кариеса на молочных зубах.
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