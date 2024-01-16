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Самый титулованный триатлет России занял должность главного тренера сборной РФ по триатлону

Спортсмен Дмитрий Полянский стал главным тренером сборной России по триатлону
Триатлет Дмитрий Полянский
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Дмитрий Полянский официально признан самым титулованным российским триатлонистом. Он является шестикратным чемпионом России, мастером спорта, участником четырёх Олимпиад и многократным победителем разных международных соревнований. Теперь в копилке Полянского есть ещё одно внушительное достижение – он назначен на пост главного тренера российской сборной по триатлону.

Я благодарю министерство спорта, Федерацию триатлона России и её президента, Ксению Шойгу, за оказанное доверие! Как для спортсмена вызов в сборную, так и для тренера приглашение на такой пост — большая честь и высокая оценка его профессионализма. Для меня это новый, очень ответственный и интересный этап в спортивной карьере, — отметил Полянский.

С 2021 года эту должность занимал Сергей Карачаров, который продолжит работать в Федерации триатлона, но уже на другой позиции. В пресс-службе структуры отметили, что 37-летний Полянский ещё в августе прошлого года завершил свою спортивную карьеру, выступив на чемпионате России в Крылатском.

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