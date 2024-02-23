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Врач объяснила, почему пить воду во время еды вредно для организма

Врач объяснила, почему пить воду во время еды вредно для организма
Почему пить воду во время еды вредно для организма
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Многие пьют воду, чай и другие напитки во время приёма пищи. Однако делать этого не стоит, предупреждает врач-натуропат Джанин Боуринг.

Употребление жидкости во время еды разбавит пищеварительные ферменты. Нам нужны ферменты, которые помогут расщеплять пищу.
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Лучше пить воду, чай и другие жидкости до или после еды. Чтобы избежать переедания, эксперт рекомендует пить тёплую воду непосредственно перед едой. Такой метод помогает стимулировать пищеварение. А если добавить в стакан немного лимонного сока, то эффект усилится.

Также, по словам Джанин Боуринг, употребление небольшого количества тёплой воды или травяного чая после еды помогает успокоить и облегчить пищеварение, а также стимулировать дефекацию.

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