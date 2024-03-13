Москва готовится к историческому старту по триатлону на длинной дистанции

14 марта Федерация триатлона России официально открывает регистрацию на главный триатлонный старт страны в 2024 году. Соревнования пройдут 25 августа в Москве на длинной (226 км) и средней дистанции (113 км) в рамках серии любительских стартов ФТР «Лига триатлона». На мероприятии также состоится чемпионат России среди профессиональных спортсменов в составе сборной страны.

Старт по триатлону на длинной дистанции в Москве станет историческим событием, так как впервые в истории этого вида спорта такое масштабное соревнование пройдёт в центре столицы. Это отличная возможность для москвичей и гостей города увидеть и поддержать лучших триатлетов, которые приедут не только со всех уголков России, но и из других стран. Отмечается, что участники преодолеют трассу, проходящую через самые знаковые места Москвы.

Длинная дистанция в 226 км складывается из нескольких этапов, которые следуют друг за другом непрерывно: плавательный 3,8 км; велогонка 180 км; беговой 42 км. Средняя дистанция в 113 км — это половина длинной: плавательный 1,9 км; велогонка 90 км; беговой 21,1 км.

Как отметила президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу, открытие регистрации на такой масштабный старт — это большое событие для всего спортивного сообщества:

Железная дистанция проводится в Москве впервые, и эту гонку ждали в столице очень давно — она точно соберёт лучших спортсменов со всей страны. Вся команда, работающая над подготовкой флагманского старта, тщательно продумывает каждый аспект с колоссальным вниманием и профессионализмом, начиная с маршрута и заканчивая безопасностью участников и зрителей, поэтому я уверена, что нас ждёт самый яркий триатлонный старт этого года.

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