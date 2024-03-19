Линдси Лохан поделилась своим главным секретом похудения после беременности

В прошлом году актриса впервые стала мамой. За время беременности Линдси Лохан набрала лишние килограммы, от которых стала избавляться далеко не сразу, а лишь после того, как только врач дал «добро» на занятия спортом. Она отметила, что для неё работа над фигурой в эпоху строгих стандартов красоты стала настоящим испытанием.

Я была так привязана к ребёнку, что моей последней мыслью было пойти на беговую дорожку. Я чувствую, что мы слишком давим на себя, чтобы выглядеть хорошо. Надо дать себе время, — поделилась мыслями Лохан.

Актриса призналась, что для неё главной поддержкой стали девушки, которые тоже только недавно родили ребёнка. Разговоры о детском питании, первых словах и воспитании давали Линдси возможность бережно относиться к своему телу и худеть без вреда для здоровья. Так, всего за несколько месяцев она пришла в прежнюю форму и восхитила поклонников идеальной фигурой.

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