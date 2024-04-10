Виктория Бекхэм показала кадры совместной тренировки с мужем

Супруги уже много лет предпочитают тренироваться вместе. Спорт всегда был неотъемлемой частью жизни семьи Бекхэм. Помимо того, что тренировки помогают Дэвиду и Виктории оставаться в форме, они ещё и сближают супругов.

Чаще всего Бекхэмы занимаются вместе. У себя в социальных сетях дизайнер поделилась свежими кадрами из тренажёрного зала. Судя по всему, Дэвид – большой любитель заниматься без футболки.

Дэвид и Виктория Бекхэм Фото: Из личного архива Виктории Бекхэм

Утренняя тренировка с любимым мужем, — подписала снимки Бекхэм.

Виктория отметила, что ранние занятия даются ей нелегко, однако лениться и искать повод, чтобы не пойти на тренировку – не про «перчинку». А вот бывшему футболисту, видимо, утренние нагрузки нипочём. Он продемонстрировал, как активно выполняет упражнения на пресс и качает мышцы. Виктория в это время сидела с закрытыми глазами, пытаясь отойти после выполнения выматывающего комплекса.

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