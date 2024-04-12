Определённые черты личности связаны с повышенным риском депрессии

Депрессия — это психическое расстройство, от которого страдают миллионы людей во всём мире. Небольшая группа учёных из Института психиатрических исследований Натана С. Клайна, Кембриджского университета, Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна и Университета Вирджинии обнаружила, что определённые черты личности могут повышать риск развития этого заболевания.

В своём исследовании, опубликованном в журнале Journal of Affective Disorders, команда проанализировала данные почти 1500 анкет, заполненных людьми в возрасте от 6 до 85 лет. Многие из них испытывали приступы депрессии, а некоторые страдали хронической депрессией.

Анализ данных показал, что люди с определёнными чертами личности, такими как интроверсия или невротизм, чаще испытывают приступы депрессии.

Отметим, что интроверты предпочитают погружаться в свой внутренний мир и предаваться размышлениям и фантазиям, им не нужны внешние стимулы и социальные контакты, чтобы чувствовать себя комфортно. Невротизм характеризуется эмоциональной неустойчивостью, тревогой, низким самоуважением.

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