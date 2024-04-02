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Врач-терапевт рассказала, чего нельзя делать при панической атаке

Врач-терапевт рассказала, чего нельзя делать при панической атаке
Чего нельзя делать при панической атаке
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Паническая атака проявляется внезапным приступом страха и тревоги. Люди испытывают физические и эмоциональные симптомы, причём многие путают их с сердечным приступом. Врач терапевт клиники «Инвитро» Елена Попова рассказала, чего нельзя делать при панической атаке.

Во-первых, нельзя изолироваться. Нужно быть рядом с людьми, которые смогут вас поддержать.

Во-вторых, не делать глубоких вдохов, поскольку они не всегда эффективны. Более того, они могут ухудшить состояние. Лучше дышать медленно и равномерно.

В-третьих, не следует употреблять кофеин и другие стимулирующие организм продукты и напитки. Они могут усилить чувство тревоги.

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В-четвёртых, ни в коем случае не заниматься самолечением. Принимать какие-либо лекарства нужно только после консультации с врачом.

Наконец, эксперт советует не подавлять атаку, поскольку это может усилить её проявление.

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