В Москве спасли 400-килограммового мужчину, который не выходил из дома 10 лет

Москвич не выходил из дома около 10 лет. Сотрудники столичного МЧС пришли на помощь мужчине весом 400 килограммов. Известно, что он почувствовал себя плохо и вызвал скорую. Основной жалобой москвича были боли в сердце. Приехавшие врачи настояли на госпитализации, однако самостоятельно медики вынести мужчину на собственных носилках не смогли.

Справиться с этой задачей оказалось под силу только МЧС. Спасатели распилили решётки на окнах дома и установили пожарные лестницы, по которым спустя некоторое время смогли эвакуировать пациента. К счастью, москвича удалось спасти и перевезти в медицинское учреждение.

Остаётся загадкой, как мужчина довёл себя до такого состояния. На данный момент врачи обследуют его и принимают решение о дальнейшем лечении. Москвичу в срочном порядке нужна поддержка специалистов, которые помогут ему в похудении и решении других проблем со здоровьем.

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