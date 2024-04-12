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Московские спасатели перевезли в больницу 400-килограммового мужчину, который не выходил из дома 10 лет

В Москве спасли 400-килограммового мужчину, который не выходил из дома 10 лет
МЧС
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Москвич не выходил из дома около 10 лет. Сотрудники столичного МЧС пришли на помощь мужчине весом 400 килограммов. Известно, что он почувствовал себя плохо и вызвал скорую. Основной жалобой москвича были боли в сердце. Приехавшие врачи настояли на госпитализации, однако самостоятельно медики вынести мужчину на собственных носилках не смогли.

Справиться с этой задачей оказалось под силу только МЧС. Спасатели распилили решётки на окнах дома и установили пожарные лестницы, по которым спустя некоторое время смогли эвакуировать пациента. К счастью, москвича удалось спасти и перевезти в медицинское учреждение.

Остаётся загадкой, как мужчина довёл себя до такого состояния. На данный момент врачи обследуют его и принимают решение о дальнейшем лечении. Москвичу в срочном порядке нужна поддержка специалистов, которые помогут ему в похудении и решении других проблем со здоровьем.

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