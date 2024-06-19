Анджелина Джоли показала новую татуировку на груди

Актриса продемонстрировала рисунок на церемонии вручения премии «Тони». Анджелина Джоли появилась на мероприятии в роскошном образе. Звезда позировала перед фотографами в голубом бархатном платье, которое выигрышно подчеркнуло декольте. Анджелина продемонстрировала новую татуировку в области груди.

Анджелина Джоли с дочерью Вивьен Фото: Dimitrios Kambouris/Getty Images

Джоли стала обладательницей изображения летящей птицы. В Сети отметили, что крошечная пернатая чем-то напоминает саму актрису: такая же лёгкая, нежная и милая. В этот вечер Джоли сопровождала её 15-летняя дочь Вивьен. Девочка выступила в качестве помощника продюсера мюзикла «Аутсайдеры». Звёздная мама работала над проектом вместе с Вивьен.

Мюзикл высоко оценили критики. Работа получила сразу несколько наград в рамках премии «Тони». Джоли была номинирована в качестве сопродюсера музыкальной адаптации сериала «Аутсайдеры» 1967 года.

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