Срубил полмиллиарда и сбежал из Норвегии. Как живёт величайший лыжник в истории Бьорн Дэли

«Мы думали о переезде много лет, но это было неуместно с точки зрения семьи и работы. Нам за 50, и мы поняли, что теперь можно пожить за границей. Мы переезжаем в Швейцарию, потому что это очень интересное место в Европе, условия здесь хорошие. Я хочу меньше работать и получить новый опыт, с нетерпением жду этой возможности», — сказал Дэли.

