Срубил полмиллиарда и сбежал из Норвегии. Как живёт величайший лыжник в истории Бьорн Дэли

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Как живёт Бьорн Дэли
Как живёт Бьорн Дэли
Бьорн Дэли — самый титулованный лыжник в истории, восьмикратный олимпийский чемпион и девятикратный чемпион мира. Величайший в своём виде спорта. Как норвежец живёт после завершения карьеры?
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Дэли является одним из самых известных людей в Норвегии. Он стал успешным бизнесменом в сфере недвижимости и моды. Инвестиции в недвижимость увеличили его состояние до более полумиллиарда крон.
Дэли является одним из самых известных людей в Норвегии. Он стал успешным бизнесменом в сфере недвижимости и моды. Инвестиции в недвижимость увеличили его состояние до более полумиллиарда крон.
Дэли принимал участие в рекламных кампаниях, он запустил бренд фирменной лыжной одежды Dæhlie Sportswear, которым пользуются топовые спортсмены (включая Йоханнеса Клебо), организовал телевизионное шоу под названием Gutta på tur.
Дэли принимал участие в рекламных кампаниях, он запустил бренд фирменной лыжной одежды Dæhlie Sportswear, которым пользуются топовые спортсмены (включая Йоханнеса Клебо), организовал телевизионное шоу под названием Gutta på tur.
С 2002 года Дэли женат на Вильде Фальк-Иттер.
С 2002 года Дэли женат на Вильде Фальк-Иттер.
У Бьорна есть два сына — 28-летний Сиверт и 25-летний Сандер.
У Бьорна есть два сына — 28-летний Сиверт и 25-летний Сандер.
Сиверт — профессиональный футболист, который выступал за ряд клубов из низших дивизионов Норвегии и США. С 2020 года Сиверт Дэли является свободным агентом, но карьеру официально не завершил.
Сиверт — профессиональный футболист, который выступал за ряд клубов из низших дивизионов Норвегии и США. С 2020 года Сиверт Дэли является свободным агентом, но карьеру официально не завершил.
Сандер Дэли помогает отцу по бизнесу. Именно он уговорил Бьорна вложить 11 млн норвежских крон в акции Tesla, что принесло семье 16 млн крон (146 млн рублей) прибыли.
Сандер Дэли помогает отцу по бизнесу. Именно он уговорил Бьорна вложить 11 млн норвежских крон в акции Tesla, что принесло семье 16 млн крон (146 млн рублей) прибыли.
Дэли стал вип-персоной в Норвегии, но в родной стране его не устраивает один момент — налог на богатство. Дэли приходилось отдавать 9% своего задекларированного общего состояния в год.
Дэли стал вип-персоной в Норвегии, но в родной стране его не устраивает один момент — налог на богатство. Дэли приходилось отдавать 9% своего задекларированного общего состояния в год.
В 2020 году Бьорн купил особняк за 1,2 млн крон (11 млн рублей) в коммуне Бё. Этот регион называют «норвежским Монако» из-за налоговых льгот. Дэли платил налог на богатство с коэффициентом 0,35 — самым низким в Норвегии.
В 2020 году Бьорн купил особняк за 1,2 млн крон (11 млн рублей) в коммуне Бё. Этот регион называют «норвежским Монако» из-за налоговых льгот. Дэли платил налог на богатство с коэффициентом 0,35 — самым низким в Норвегии.
В конце 2019 года состояние Дэли равнялось 680 млн крон (6,2 млрд рублей). Он входит в топ-500 самых богатых людей Норвегии. Пандемия коронавируса повлияла на его бизнес, и цифра упала примерно до полумиллиарда крон (4,6 млрд рублей) в 2021 году.
В конце 2019 года состояние Дэли равнялось 680 млн крон (6,2 млрд рублей). Он входит в топ-500 самых богатых людей Норвегии. Пандемия коронавируса повлияла на его бизнес, и цифра упала примерно до полумиллиарда крон (4,6 млрд рублей) в 2021 году.
В ноябре прошлого года Бьорн выставил на продажу дом в коммуне Бё за 2,6 млн крон (23,7 млн рублей). А в феврале этого года Дэли объявил о том, что вместе с женой переехал в Швейцарию — страну, известную лояльным налоговым законодательством.
В ноябре прошлого года Бьорн выставил на продажу дом в коммуне Бё за 2,6 млн крон (23,7 млн рублей). А в феврале этого года Дэли объявил о том, что вместе с женой переехал в Швейцарию — страну, известную лояльным налоговым законодательством.
«Мы думали о переезде много лет, но это было неуместно с точки зрения семьи и работы. Нам за 50, и мы поняли, что теперь можно пожить за границей. Мы переезжаем в Швейцарию, потому что это очень интересное место в Европе, условия здесь хорошие. Я хочу меньше работать и получить новый опыт, с нетерпением жду этой возможности», — сказал Дэли.<br/>
«Мы думали о переезде много лет, но это было неуместно с точки зрения семьи и работы. Нам за 50, и мы поняли, что теперь можно пожить за границей. Мы переезжаем в Швейцарию, потому что это очень интересное место в Европе, условия здесь хорошие. Я хочу меньше работать и получить новый опыт, с нетерпением жду этой возможности», — сказал Дэли.
Срубил полмиллиарда и сбежал из Норвегии. Как живёт величайший лыжник в истории Бьорн Дэли
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