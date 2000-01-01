Кто из именитых лыжников закончил карьеру после сезона-2021/2022?
Суперзвёзды прощаются с большим спортом.
Терезе Йохауг (Норвегия)
4-кратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира, 3-кратная обладательница БХГ.
Дарио Колонья (Швейцария)
4-кратный олимпийский чемпион, чемпион мира, 4-кратный обладатель БХГ.
Шарлотт Калла (Швеция)
3-кратная олимпийская чемпионка, 3-кратная чемпионка мира.
Лаурин ван дер Графф (Швейцария)
Серебряный призёр чемпионата мира, 3-кратная победительница этапов Кубка мира.
Адриен Бакшайдер (Франция)
Бронзовый призёр Олимпийских игр, двукратный бронзовый призёр чемпионата мира.
Йовиан Хедигер (Швейцария)
Призёр этапа Кубка мира.
Суперзвёзды мировых лыж прощаются со спортом. Кто уходит, кроме Йохауг?