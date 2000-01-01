Пример для Большунова. Кто из лыжников брал в руки винтовку и успешно переходил в биатлон?

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Может ли Большунов взять винтовку и уйти из лыж в биатлон?
Может ли Большунов взять винтовку и уйти из лыж в биатлон?
Подобных переходов было немало.
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На днях президент СБР Виктор Майгуров пошутил о возможном переходе Большунова в биатлон. Сам Александр вид спорта вряд ли сменит, но подобных примеров было множество.
На днях президент СБР Виктор Майгуров пошутил о возможном переходе Большунова в биатлон. Сам Александр вид спорта вряд ли сменит, но подобных примеров было множество.
Немка Денизе Херрман перешла из лыжных гонок в биатлон в возрасте 27 лет. Будучи призёром Олимпиады-2014 в лыжной эстафете, она выиграла золото и бронзу Олимпиады-2022 в биатлоне.
Немка Денизе Херрман перешла из лыжных гонок в биатлон в возрасте 27 лет. Будучи призёром Олимпиады-2014 в лыжной эстафете, она выиграла золото и бронзу Олимпиады-2022 в биатлоне.
Шведская биатлонистка и призёр Кубка мира Стина Нильссон также до 27 лет выступала в лыжных гонках, где выиграла пять олимпийских медалей, в том числе золото Пхёнчхана-2018.
Шведская биатлонистка и призёр Кубка мира Стина Нильссон также до 27 лет выступала в лыжных гонках, где выиграла пять олимпийских медалей, в том числе золото Пхёнчхана-2018.
В двух видах спорта проявила себя немка Мириам Гёсснер. Она выиграла юниорский ЧМ по биатлону, перешла в лыжи, где выиграла медаль Олимпиады, после чего вернулась в биатлон и стала чемпионкой мира.
В двух видах спорта проявила себя немка Мириам Гёсснер. Она выиграла юниорский ЧМ по биатлону, перешла в лыжи, где выиграла медаль Олимпиады, после чего вернулась в биатлон и стала чемпионкой мира.
Призёр ЧМ по биатлону — 2017 и обладательница медалей Кубка мира Селия Эмонье на Олимпиаде-2014 представляла сборную Франции в лыжных гонках, а также выступала на лыжных ЧМ в 2013 и 2015 году.
Призёр ЧМ по биатлону — 2017 и обладательница медалей Кубка мира Селия Эмонье на Олимпиаде-2014 представляла сборную Франции в лыжных гонках, а также выступала на лыжных ЧМ в 2013 и 2015 году.
Призёр Олимпиады-2014 Евгений Гараничев также начинал свою спортивную карьеру в лыжных гонках. В 2008 году он участвовал в юниорском ЧМ в качестве лыжника, но вскоре перешёл в биатлон.
Призёр Олимпиады-2014 Евгений Гараничев также начинал свою спортивную карьеру в лыжных гонках. В 2008 году он участвовал в юниорском ЧМ в качестве лыжника, но вскоре перешёл в биатлон.
Уле-Эйнар Бьорндален на Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити выступил и как биатлонист, и как лыжник. А в 2006-м уже в статусе олимпийского чемпиона по биатлону выиграл золото лыжного Кубка мира.
Уле-Эйнар Бьорндален на Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити выступил и как биатлонист, и как лыжник. А в 2006-м уже в статусе олимпийского чемпиона по биатлону выиграл золото лыжного Кубка мира.
Ещё один уникальный биатлонист, который смог показать себя в лыжах — Сергей Чепиков. После двух Олимпиад, где он выиграл медали в биатлоне, Чепиков перешёл в лыжи и представлял страну на ОИ-1998.
Ещё один уникальный биатлонист, который смог показать себя в лыжах — Сергей Чепиков. После двух Олимпиад, где он выиграл медали в биатлоне, Чепиков перешёл в лыжи и представлял страну на ОИ-1998.
Достичь успеха и в лыжах, и в биатлоне удалось Анфисе Резцовой. Она стала двукратной чемпионкой мира и олимпийской чемпионкой в лыжных гонках, а потом дважды завоевала золото Игр в биатлоне.
Достичь успеха и в лыжах, и в биатлоне удалось Анфисе Резцовой. Она стала двукратной чемпионкой мира и олимпийской чемпионкой в лыжных гонках, а потом дважды завоевала золото Игр в биатлоне.
Пример для Большунова. Кто из лыжников брал в руки винтовку и успешно переходил в биатлон?
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