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Как знаменитые лыжницы и биатлонистки провели отпуска?
Как знаменитые лыжницы и биатлонистки провели отпуска?
Королевы зимнего спорта отправились прямиком в жаркое лето.
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Юлия Ступак
Юлия Ступак
«Когда захотелось добавить огонька», — это Юлия решила порадовать подписчиков снимками из отпуска.
Наталья Непряева
Наталья Непряева
Наталья в качестве места отпуска выбрала популярный нынче Дубай.
Денизе Херрман
Денизе Херрман
Олимпийская чемпионка Пекина Денизе Херрман восстанавливала силы, занимаясь йогой.
Маркета Давидова
Маркета Давидова
Чемпионка мира из Чехии впечатлила подписчиков снимком с шикарной вечеринки.
Виктория Карль
Виктория Карль
В Пекине Виктория выиграла золото и серебро, а заслуженный отпуск решила провести на Сейшелах.
Доротея Вирер
Доротея Вирер
Пляжный отдых — обязательный пункт в отпуске Доротеи Вирер.
Походы по ресторанам в Южном Тироле и снимки оттуда — ещё один мастхэв.
Походы по ресторанам в Южном Тироле и снимки оттуда — ещё один мастхэв.
Динара Алимбекова
Динара Алимбекова
Белорусская биатлонистка удивила фанатов новой необычной причёской.
Йонна Сундлинг
Йонна Сундлинг
Шведская лыжница, как и многие, предпочитает отдыхать у воды.
Анамария Лампич
Анамария Лампич
Свой постолимпийский отпуск словенка Анамария Лампич провела в Мексике.
Джессика Диггинс
Джессика Диггинс
Джессика в межсезонье успела выйти замуж и попробовать пляжный волейбол.
«Захотелось добавить огонька». Лыжницы и биатлонистки впечатляют снимками с отдыха
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