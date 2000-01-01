Как знаменитые лыжницы и биатлонистки провели отпуска?
Королевы зимнего спорта отправились прямиком в жаркое лето.
Юлия Ступак
«Когда захотелось добавить огонька», — это Юлия решила порадовать подписчиков снимками из отпуска.
Наталья Непряева
Наталья в качестве места отпуска выбрала популярный нынче Дубай.
Денизе Херрман
Олимпийская чемпионка Пекина Денизе Херрман восстанавливала силы, занимаясь йогой.
Маркета Давидова
Чемпионка мира из Чехии впечатлила подписчиков снимком с шикарной вечеринки.
Виктория Карль
В Пекине Виктория выиграла золото и серебро, а заслуженный отпуск решила провести на Сейшелах.
Доротея Вирер
Пляжный отдых — обязательный пункт в отпуске Доротеи Вирер.
Походы по ресторанам в Южном Тироле и снимки оттуда — ещё один мастхэв.
Динара Алимбекова
Белорусская биатлонистка удивила фанатов новой необычной причёской.
Йонна Сундлинг
Шведская лыжница, как и многие, предпочитает отдыхать у воды.
Анамария Лампич
Свой постолимпийский отпуск словенка Анамария Лампич провела в Мексике.
Джессика Диггинс
Джессика в межсезонье успела выйти замуж и попробовать пляжный волейбол.
«Захотелось добавить огонька». Лыжницы и биатлонистки впечатляют снимками с отдыха
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