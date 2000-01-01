«Спортивные напитки заменила вином». Как живёт Терезе Йохауг после завершения карьеры

Сейчас лыжница позволяет себе больше, чем во время карьеры

По словам Терезе, с завершением карьеры у неё началась совсем другая жизнь. «Спортивные напитки я, так сказать, заменила розовым вином. У меня новая жизнь», – говорила Йохауг.