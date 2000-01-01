Чем занимается Терезе Йохауг после завершения карьеры?
Легендарная норвежка наконец может отпустить себя и расслабиться.
Йохауг ушла великой чемпионкой
К личному олимпийскому золоту норвежка шла всю свою карьеру и в Пекине взяла сразу три медали высшей пробы. После этого можно было с чистой совестью завершать карьеру.
В лёгкую атлетику Терезе обещала не переходить
Несмотря на успехи в беге на длинные дистанции, Йохауг не собирается становиться легкоатлеткой. «Я тренируюсь намного меньше, чем раньше. Но стараюсь понемногу делать это каждый день», – отметила Терезе.
Но в соревнованиях она ещё участвует…
Летом Йохауг приняла участие в забеге Lofoten Skyrace по живописным местам Норвегии.
…и совершает мощные велопробеги
Не чужд Терезе и велоспорт: она совершила пробег в гору по одному из маршрутов многодневки «Тур де Франс». Своего возлюбленного, чемпиона мира по гребле Нильса Якоба Хоффа Йохауг опередила на полчаса.
Сейчас лыжница позволяет себе больше, чем во время карьеры
По словам Терезе, с завершением карьеры у неё началась совсем другая жизнь. «Спортивные напитки я, так сказать, заменила розовым вином. У меня новая жизнь», – говорила Йохауг.
В Норвегии выходит автобиография Терезе
В конце августа Йохауг презентовала книгу «Вся история», в которой рассказала о своём спортивном пути. В автобиографии Терезе открыто рассказала, как узнала о своей положительной допинг-пробе: «Я стояла, застыв от ужаса, смотрела в зеркало и орала».
Заводить семью Терезе пока не планирует
«Розовое вино и беременность плохо сочетаются. Сейчас я живу своей жизнью», – подчеркнула Йохауг. Через год-два она, может, предположит, что займётся семьёй, но не прямо сейчас.
«Спортивные напитки заменила вином». Как живёт Терезе Йохауг после завершения карьеры
Читайте также
Самые обжигающие фото лыжниц и биатлонисток
На каких автомобилях ездят биатлонисты и лыжники?
Бренды, отказавшиеся от российских спортсменов
Самые милые фото наших лыжников
Кто из лыжников успешно уходил в биатлон?
Самые яркие цитаты лыжницы Вероники Степановой
Кто из лыжников ушёл после сезона-2021/2022?
Как живёт величайший лыжник в истории Бьорн Дэли
Все медали Александра Большунова на ОИ
8 российских олимпийских чемпионов за два дня
Как живёт олимпийский чемпион Александр Большунов
«Попрошу не вешать на неё ярлык!» Кто пополнил сборную России по лыжным гонкам?