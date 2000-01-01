Шикарной девушке гонщика Формулы-1 угрожают в соцсетях
За что?!
Ландо и Луизинья перестали скрывать свои чувства зимой 2022-го, выложив фото с отдыха в Дубае.
Луизинья — довольно популярная португальская фотомодель.
В основном Оливейра специализируется на съёмках для брендов одежды.
Чаще всего речь идёт о рекламе купальников или нижнего белья.
Неизвестно, как долго встречались Луизинья и Ландо. Но Карлос Сайнс прокомментировал пост из Дубая коротко: «Официально!»
Казалось бы, всё прекрасно. Но недавно Норрис признался: ему и его девушке поступает много угроз от хейтеров.
Сам Норрис уже привык к подобным вещам и не обращает на них внимания, а вот его девушке и родственникам приходится нелегко.
«Меня поражает, сколько сейчас есть хейтерских страниц, посвящённых Луизинье. Это просто ужасно», — признался Норрис.
«У неё была обычная жизнь, а теперь внезапно множество подписчиков. Ей нужно быть осторожнее, когда она что-то говорит или делает».
«Она не смотрела ни гонки, а теперь внезапно оказалась в центре внимания. Она получает множество комментариев — и я хочу её оберегать», — добавил пилот.
Шикарной девушке гонщика Формулы-1 угрожают в соцсетях. За что?
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