Норрис: время от времени мне угрожают смертью

Пилот «Макларена» Ландо Норрис рассказал об угрозах, которые он получает в социальных сетях.

«Время от времени мне угрожают смертью. Большинство пилотов получают такие угрозы. Мало что делается, чтобы это исправить, и это тяжело.

Если бы я сталкивался с таким, когда начал выступать в 2019 году, это произвело бы на меня больший эффект, но теперь я понимаю, что нужно посмеяться. Люди пытаются что-то придумать, чтобы привлечь к себе внимание. Над этой глупостью можно только смеяться.

Я хочу участвовать в гонках, путешествовать по миру, знакомиться с новыми людьми и создавать новые впечатления — а они используют свою единственную жизнь, сидя за компьютером в своей спальне, чтобы пытаться кого-то раздражать и запугивать», — приводит слова Норриса The Independent.