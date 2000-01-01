В ожидании шедевра от Хэмилтона и Питта! Топ-10 лучших фильмов об автоспорте

«Ле-Ман» (1971)

«Гонки — это жизнь. Всё, что происходит до или после них — всего лишь ожидание», — говорил великий Стив Маккуин. Кому, как не ему, было сниматься в фильме про сражение «Порше» и «Феррари» на трассе? Динамичная картинка и лихой сюжет — в нём идеально всё.