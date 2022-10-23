В Голливуде снимут фильм о Формуле-1: в деле Питт и Хэмилтон. Но сюжет заранее напрягает

В минувшую пятницу главным героем паддока на «Трассе Америк» были не пилоты, а Брэд Питт. Причём оскароносный актёр не просто праздно прогуливался среди VIP-гостей, а прибыл по делу: он вместе со знаменитым режиссёром Джерри Брукхаймером готовит крупный проект о Формуле-1.



Рассказываем всё, что известно о фильме.

Гонки в стиле «Топ Ган»

Детали сюжета остаются в тайне, но известно, что фильм будет рассказывать о возвращении легендарного ветерана, который должен своим опытом помочь многообещающему новичку. Питту как раз и предстоит сыграть этого умудрённого опытом пилота.



Режиссёром картины выступит Джозеф Косински, который вместе с Брукхаймером снял «Топ Ган: Мэверик». В новой ленте для спецэффектов будут задействованы те же технологии, что и в блокбастере с Томом Крузом, и именно их представлять командам Формулы-1 приехала съёмочная группа.

Джозеф Косински ранее в этом году побывал на Гран-при Великобритании Фото: Clive Mason/Getty Images

«Идея в том, чтобы максимально аутентично запечатлеть этот мир, снять настоящие машины в настоящих гонках и дать зрителю почувствовать, каково это сидеть за рулём одной из таких, — рассказал изданию The Playlist Косински. — В мире всего 20 гонщиков, это самый эксклюзивный клуб на планете. Будет интересно отобразить всё это на экране, и опыт съёмок «Топ Ган» нам определённо поможет».



Со стороны Формулы-1 в проекте в качестве продюсера будут участвовать Льюис Хэмилтон и его менеджер Пенни Тоу. Кроме того, проект получил поддержку исполнительного директора чемпионата Стефано Доменикали — итальянец вместе с Косински и Брукхаймером представлял его командам. Те ещё не дали согласия, но на фоне успеха Drive to Survive едва ли будут сильно сопротивляться.

«Гонка» или «Гонщик»

Если Брукхаймеру удастся договориться с командами, это будет первый с 1976 года случай съёмок художественного фильма прямо во время гоночного уикенда. В прошлый раз это был Сидни Поллак с лентой «Жизнь взаймы» по произведению Эриха Марии Ремарка — Аль Пачино играл уставшего от постоянного риска и смертей коллег гонщика.

Крупнобюджетных художественных фильмов об автоспорте в принципе не так много. За последние 10 лет можно вспомнить разве что относительно успешные «Форд против Феррари» и «Гонку», а до этого самым громким проектом долгое время оставался наглухо провалившийся в прокате в начале 2000-х «Гонщик» Сильвестра Сталлоне. Причём сюжет «Гонщика» подозрительно похож на идею нового фильма: там тоже гонщик-ветеран помогает новичку.

Сильвестр Сталлоне Фото: Кадр из фильма «Гонщик»

…Вернуть гонки на большие экраны помогли документальные проекты — «Сенна» и Drive to Survive от Netflix. Первый собрал немало фестивальных наград, а второй смог привлечь ещё незнакомую с автоспортом аудиторию. Отдельные продюсеры в целом заинтересовались темой, и на том же Netflix вышел полностью посвящённый жизни команды NASCAR ситком «Механики».



Сериал, правда, не снискал ни высоких оценок, ни больших рейтингов, и был закрыт после одного сезона. Но его главная заслуга в том, что Netflix всё-таки отказалась от идеи снять с Робертом де Ниро фильм о гонщике, вынужденном подрабатывать водителем у банды преступников…