Самые доминирующие команды в истории Формулы-1

«Ред Булл»-2013 — 13 побед в 19 гонках (68,42%)

По сути, копия сезона-2011. И если в начале года у Феттеля порой бывали проблемы, то в концовке он выдал серию из девяти побед подряд (а всего их оказалось 13). Уэббер, ставший третьим в ЛЗ, ни разу не победил.