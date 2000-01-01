Самые доминирующие команды в истории Формулы-1
Все боятся, что «Ред Булл» выиграет каждый Гран-при нынешнего сезона. А кто доминировал сильнее всего до «быков»?
«Макларен»-1989 — 10 побед в 16 гонках (62,5%)
«Макларен» не растерял преимущество после запрета на турбомоторы. Айртон Сенна выиграл шесть гонок, а Ален Прост — четыре, однако титул взял более стабильный француз.
«Уильямс»-1992 — 10 побед в 16 гонках (62,5%)
FW14B — первый «самовоз», изготовленный Эдрианом Ньюи. Найджел Мэнселл уничтожил всех, в том числе Риккардо Патрезе. Британец выиграл целых девять этапов, а итальянец — всего один. И всё равно стал вторым в ЛЗ!
«Уильямс»-1993 — 10 побед в 16 гонках (62,5%)
В следующем сезоне доминирование «Уильямса» продолжилось. Новаторские решения сработали как надо, и чемпионом стал Ален Прост (семь побед), а третьим в сезоне — Деймон Хилл (три победы).
«Ред Булл»-2011 — 12 побед в 19 гонках (63,16%)
Год, когда Себастьян Феттель завоевал свой второй титул из четырёх. Немец выиграл 11 гонок, а Марк Уэббер, ставший третьим в чемпионате, — всего одну. Поговаривали, Red Bull RB7 не совсем соответствовала регламенту, но кого это теперь волнует…
«Бенеттон»-1995 — 11 побед в 17 гонках (64,71%)
Команда из Энстоуна вряд ли добилась бы чего-то, кабы не Михаэль Шумахер. Немец, выигравший девять этапов, завоевал титул за явным преимуществом. Ещё две победы добавил Джонни Херберт, ставший четвёртым.
«Ред Булл»-2013 — 13 побед в 19 гонках (68,42%)
По сути, копия сезона-2011. И если в начале года у Феттеля порой бывали проблемы, то в концовке он выдал серию из девяти побед подряд (а всего их оказалось 13). Уэббер, ставший третьим в ЛЗ, ни разу не победил.
«Макларен»-1984 — 12 побед в 16 гонках (75%)
Сезон ознаменовался напряжённой борьбой Ники Лауды и Алена Проста. Австриец опередил француза на 0,5 очка (рекордный минимум), хотя уступил ему по победам (пять против семи).
«Уильямс»-1996 — 12 побед в 16 гонках (75%)
Шумахер перешёл в «Феррари» и пока ещё не мог на равных сражаться с Деймоном Хиллом и Жаком Вильнёвом, занявшими первые два места в чемпионате. Британец выиграл восемь гонок, а канадец — четыре.
«Феррари»-2004 — 15 побед в 18 гонках (83,33%)
Последний сезон тотального доминирования связки Шумахер — «Феррари». Из первых 13 этапов немец выиграл 12, сойдя лишь в Монако. Затем две победы добавил Рубенс Баррикелло, а ещё одну — опять Шумахер.
«Мерседес»-2014 — 16 побед в 19 гонках (84,21%)
Первый сезон с новыми турбомоторами. Льюис Хэмилтон, который годом ранее сменил «Макларен» на «Мерседес», не ошибся. Британец выиграл 11 этапов, а его напарник Нико Росберг, ставший вторым в ЛЗ, — пять.
«Мерседес»-2015 — 16 побед в 19 гонках (84,21%)
В следующем сезоне «Мерседес» и не подумал сбавлять обороты. Победная статистика оказалась почти такой же: 10 побед у Хэмилтона, шесть — у Росберга.
«Феррари»-2002 — 15 побед в 17 гонках (88,24%)
Уникальный сезон — хотя бы по той причине, что Шумахер в буквальном смысле не слезал с подиума: 11 побед, пять вторых мест, одно третье. Ещё четыре победы добыл Баррикелло, ставший вторым в ЛЗ.
«Мерседес»-2016 — 19 побед в 21 гонке (90,48%)
Как ни странно, в год наиболее явного доминирования «Мерседеса» титул достался не Хэмилтону (десять побед), а Росбергу (девять побед). Немец провёл сезон чуть стабильнее напарника — и неделю спустя внезапно закончил карьеру.
«Макларен»-1988 — 15 побед в 16 гонках (93,75%)
McLaren MP 4/4 считается одной из лучших машин в истории Ф-1. Сенна (8 побед) и Прост (7) заняли первые два места в чемпионате. Кто-то из них должен был выиграть и тот ГП Италии, но Сенна врезался в кругового, а Проста подвёл мотор.
Самые доминирующие команды в истории Формулы-1
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