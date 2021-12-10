Хэмилтон пошёл против команды и подставил напарника. Грязная игра Льюиса в Абу-Даби-2016

Последний раз Льюис Хэмилтон проиграл чемпионский титул в уже далёком сезоне-2016. Собственно говоря, это был последний до нынешнего года случай, когда судьба титула решалась в финальном Гран-при сезона. Шансы британца тогда были невелики, но он всё-таки сумел заставить Нико Росберга понервничать – пусть и путём небольшой размолвки с собственной командой.

Росберг не испугался Ферстаппена

Перед финальным Гран-при в Абу-Даби Хэмилтон проигрывал Росбергу 12 очков. Британец выиграл предыдущие три гонки, но так и не сумел компенсировать отказ мотора на Гран-при Малайзии, так что немец оказался в комфортном положении. Нико имел возможность не просто проиграть Хэмилтону в четвёртый раз подряд, но даже финишировать третьим: в таком случае Росберг всё равно оставался впереди с отрывом в два очка. Оставалось только гадать, на что может надеяться Льюис, кроме механических проблем у соперника, ведь ни «Ред Булл», ни «Феррари» не могли угнаться за «Мерседесом» по скорости и откинуть Росберга назад.



Квалификация завершилась вполне предсказуемо: Хэмилтон завоевал поул-позишен, но Росберг уверенно занял второе место, пусть и уступив напарнику три десятые. Для немца было важнее, что он привёз сразу полсекунды занявшему третью позицию Даниэлю Риккардо, подтвердив огромное преимущество «Мерседеса» по темпу.



Первые круги тоже не сулили нам интересной гонки: Хэмилтон и Росберг сохранили лидерство и начали отрываться от соперников. Чуть живее всё стало после ранних первых пит-стопов: Нико, в отличие от напарника, вернулся на трассу позади Макса Ферстаппена. Когда стало понятно, что голландец не намерен быстро ехать в боксы, то перед Росбергом поставили задачу непременно опередить «Ред Булл».



Надо отдать должное Росбергу: в ситуации, когда на кону стояло так много, а в соперники выпал столь неуступчивый и тогда ещё не слишком опытный гонщик, Нико уверенно провёл атаку и вернулся на второе место.

Хэмилтон начинает игры

Казалось, дальше всё пойдёт спокойно, тем более что вторые пит-стопы пилотов «Мерседеса» прошли беспроблемно – оставалось просто доехать до финиша. Но вот тут Хэмилтон начал свою собственную тактическую игру: Льюис вдруг перестал ехать в полную силу, позволив Нико подъехать к себе, но не дав ни одного шанса на атаку.



Британец начал тормозить соперника, и замысел Хэмилтона быстро стал очевидным: трёхкратный чемпион мира хотел подставить Росберга под атаки соперников, чтобы они оттеснили Нико на четвёртое место и тем самым лишили немца чемпионства.

Хитро! Но, конечно, не слишком приятно для командного мостика «Мерседеса», которому очевидно не нравились подобные действия Хэмилтона, которые могли лишить немцев очередного победного дубля. Тем более что в этот момент Себастьян Феттель решил оттянуть второй пит-стоп, чтобы обеспечить своей «Феррари» преимущество по шинам под занавес гонки. Тут бы Льюису прибавить, пока Себ едет на изношенных покрышках, но Хэмилтон игнорировал вопросы и даже приказы с пит-уолл.

Фото: Getty Images

И всё-таки чемпион!

«Просто интересуемся: а почему ты едешь так медленно? Сейчас всё это небезопасно при борьбе с Феттелем», — сообщили Хэмилтону по радио. После этого Льюис ненадолго прибавил, но затем вновь начал тормозить Росберга. Нико, в свою очередь, вышел в радиоэфир с наивным, как он сам выразился, предложением – мол, может, команда прикажет пилотам поменяться позициями, а перед финишем он просто пропустит Хэмилтона обратно? Разумеется, на практике такой вариант не сработал, несмотря на то что гоночный инженер и Падди Лоу уже просто приказывали Льюису взвинтить темп.



В итоге Льюис добился реализации первой части своего плана: под занавес гонки дуэт «Мерседесов» действительно догнали сразу два гонщика – Феттель на своих свежих шинах и Ферстаппен. Осталось посмотреть, сумеют ли они атаковать Росберга.



Пилот «Феррари» сумел сесть на хвост Росбергу, оказавшись в зоне DRS, да и Ферстаппен не отпускал этот дуэт – на реализацию чудесного для Хэмилтона сценария оставалось три круга! Но атаковать «Мерседес» Феттель так и не сумел, а Макс так и закончил гонку четвёртым. Росберг — чемпион!

«Быть может, я был немного наивен…»

«В конце концов, мы выезжаем на трассу, чтобы соревноваться, — оправдывался после финиша Хэмилтон. — Команда уже победила в Кубке конструкторов. И что в таком случае я должен делать? Сесть и позволить парню выиграть чемпионат? Мне нужно было позаботиться о себе. Достался ли титул лучшему пилоту? Необязательно. Оставлю этот вопрос вашему воображению».



«Я не ожидал этого, — отметил со своей стороны Росберг. — Быть может, я был немного наивен, но я не ожидал этого. В то же время можно понять Льюиса, можно понять, что он хотел что-то попробовать. Последние 10 кругов были очень напряжёнными, когда я видел, что делает Льюис. И я не знал, насколько далеко он был готов зайти. Он мог дойти до предела и спровоцировать полный беспорядок на трассе. Я не знал, чего ждать, так что было очень тяжело».

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Высказался о случившемся и Тото Вольф: «Я оказался в немного шизофренической ситуации. С одной стороны, как руководитель команды я стремлюсь всё контролировать, у меня в руках правила, которые все должны выполнять, ведь именно поэтому мы добились такого успеха. С другой стороны, во мне живёт гонщик, и я спрашивал себя: «А что бы я делал на его месте?» У Льюиса было два варианта: оторваться от всех и показать, что он лучший гонщик в мире и титул в этом сезоне должен быть его. С другой стороны — есть вариант всех сдерживать. Он выбрал второе, поэтому у меня немного смешанные чувства».



Как бы то ни было, несмотря на «подставу» со стороны Хэмилтона, Росберг завоевал свой первый и единственный чемпионский титул. Чтобы в скором времени объявить о внезапном завершении карьеры и освободить место в «Мерседесе» для куда более удобного для Льюиса напарника – Валттери Боттаса.

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