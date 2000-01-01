Самые знаменитые аварии напарников в Формуле-1

Хуан Пабло Монтойя и Кими Райкконен («Макларен») — ГП США — 2006

Монтойя врезался в Райкконена на старте гонки, в результате чего оба сошли. После этого колумбийца выгнали из команды. Больше в Ф-1 он не выступал.