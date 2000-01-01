Самые знаменитые аварии напарников в Формуле-1
Собрали наиболее известные инциденты на Гран-при с участием представителей одного коллектива.
Эстебан Окон и Пьер Гасли «отличились» в концовке Гран-при Австралии — 2023, не поделив трассу на рестарте. И это далеко не первый случай столкновения напарников.
Себастьян Феттель и Шарль Леклер («Феррари») — ГП Бразилии — 2019
За шесть кругов до финиша Леклер пошёл в атаку на Феттеля, шедшего четвёртым. В результате столкновения оба гонщика сошли.
Макс Ферстаппен и Даниэль Риккардо («Ред Булл») — ГП Азербайджана — 2018
За 11 кругов до конца гонки Риккардо в борьбе за четвёртое место атаковал Ферстаппена в конце длинной прямой. Оба пилота сошли. Не в последнюю очередь из-за этого инцидента австралиец покинул «Ред Булл».
Себастьян Феттель и Кими Райкконен («Феррари») — ГП Сингапура — 2017
Феттель и Райкконен были на решётке первым и четвёртым, но столкнулись ещё до первого поворота, прихватив с собой Ферстаппена. Вследствие этого гонка стала сравнительно простой для Хэмилтона.
Нико Росберг и Льюис Хэмилтон («Мерседес») — ГП Испании — 2016
Немец и британец в сражении за лидерство столкнулись на первом круге, а победил Ферстаппен — в первой же гонке за «Ред Булл»!
Нико Росберг и Льюис Хэмилтон («Мерседес») — ГП Бельгии — 2014
За полтора года до этого Росберг атаковал Хэмилтона на втором круге ГП Бельгии. У британца случился прокол, он откатился в конец пелотона и в конце гонки оформил сход. А немец финишировал вторым.
Дженсон Баттон и Льюис Хэмилтон («Макларен») — ГП Канады — 2011
Хэмилтон на мокрой трассе атаковал Баттона в борьбе за шестое место. Льюис сошёл в результате столкновения, а Дженсон откатился на 15-е место и в итоге финишировал… первым!
Себастьян Феттель и Марк Уэббер («Ред Булл») — ГП Турции — 2010
Тогда Уэббер ещё не был «вторикеллой». Феттель атаковал напарника в борьбе за лидерство. Немец сошёл в результате контакта, а австралиец остался на трассе и финишировал третьим.
Хуан Пабло Монтойя и Кими Райкконен («Макларен») — ГП США — 2006
Монтойя врезался в Райкконена на старте гонки, в результате чего оба сошли. После этого колумбийца выгнали из команды. Больше в Ф-1 он не выступал.
Пьерлуиджи Мартини и Кристиан Фиттипальди («Минарди») — ГП Италии — 1993
Ничем не примечательная авария, случившаяся под занавес гонки, если бы не одно «но»: машина Фиттипальди совершила сальто на старт-финишной прямой!
Ален Прост и Айртон Сенна («Макларен») — ГП Японии — 1989
А здесь авария случилась за шесть кругов до финиша. Француз сошёл, а бразилец остался на трассе и первым увидел клетчатый флаг, но был дисквалифицирован за срезку шиканы. Прост стал чемпионом за этап до конца сезона.
Самые знаменитые аварии напарников в Формуле-1
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