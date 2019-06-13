Стал первым, но не победил? 13 случаев в истории Формулы-1

Гран-при Канады завершился большим скандалом: финишировавший первым Себастьян Феттель лишился победы в результате штрафа за небезопасное возвращение на трассу. Победителем в итоге был объявлен Льюис Хэмилтон, уверенно лидирующий в чемпионате. Болельщики на трибунах освистали церемонию награждения. Большинство гонщиков вступились за немца, отмечая, что штраф был чрезмерным, а Себ заслужил победу. Другие утверждают, что формально Феттель нарушил правила — и то, что у него не было возможности вернуться с обочины иначе, не отменяет факта опасности для Хэмилтона.

Споры об этом наверняка будут вестись вплоть до следующей гонки, а пока предлагаем вспомнить ещё 12 гонок, победителя которых определили судьи.

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В последний раз подобное случалось более десяти лет назад — в Бельгии в 2008-м. В той гонке поначалу лидировал Кими Райкконен, но за три круга до финиша пошёл небольшой дождь, и Льюис Хэмилтон стал стремительно приближаться к лидеру. Британец пошёл в атаку на входе в «Автобусную остановку», но Кими не оставил места во второй части поворота и вынудил соперника срезать эску.



На стартовую прямую Хэмилтон выехал впереди финна, но не стал сразу нажимать на газ, зная, что обгон не будет засчитан. Пропустив Кими, Льюис тут же пристроился в «воздушный мешок» позади «Феррари» и уже в следующем повороте снова её обогнал. Вскоре дождь усилился, оба лидера допускали ошибки, вылетали с трассы и менялись позициями — в одном из эпизодов Райкконен не удержал автомобиль и врезался в отбойник, а Хэмилтон благополучно финишировал первым.

Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Однако после финиша стюарды выписали Хэмилтону штраф в 25 секунд — за срез той самой эски. «Макларен» подал апелляцию, утверждая, что команда советовалась с Чарли Уайтингом и тот дал добро, однако пенальти в виде проезда по пит-лейн в принципе не подлежат апелляции и пересмотру. В итоге Хэмилтон был классифицирован третьим, а победу присудили Фелипе Массе — это был последний успех бразильца вплоть до знаменитого Гран-при Бразилии, когда он выиграл гонку, но проиграл чемпионский титул.

Судьи, которые оштрафовали Феттеля, молодцы! Или всё испортили? Правильно ли стюарды Гран-при Канады выдали штраф Феттелю и этим убили всю борьбу за победу? Спорим!

В 2003 году в ход Гран-при Бразилии вмешалась буря — из-за неё старт отложили на десять минут, а затем отправили гонщиков на трассу за сейфти-каром. Пилоты один за другим вылетали на мокрой трассе, пока в последнем повороте не разбил машину Марк Уэббер. Судьи объявили режим автомобиля безопасности, но в попытке среагировать на жёлтые флаги потерял автомобиль Фернандо Алонсо — на этом дирекция решила остановить заезд. Поскольку гонщики преодолели 75% дистанции, Гран-при сочли состоявшимся.

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В момент объявления красных флагов лидером гонки был Кими Райкконен — его судьи и объявили победителем Гран-при Бразилии. Однако правила дать классификацию по результатам 54-го круга, когда лидером ещё был Джанкарло Физикелла на «Джордане». Спустя несколько дней ФИА рассмотрела обстоятельства дела и утвердила Физикеллу победителем гонки — на следующем этапе Райкконен передал кубок итальянцу на отдельной церемонии на стартовой решётке. Для Физикеллы это была первая победа в карьере, а вот «Джордан» с тех пор больше не выигрывал — а через три года это имя и вовсе исчезло со стартовой решётки.

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После гибели Айртона Сенны в 1994-м интриги в борьбе за титул не было — Михаэль Шумахер на «Бенеттоне» одержал несколько побед и уверенно оторвался от Деймона Хилла на «Уильямсе». «Бенеттон» подозревали в использовании запрещённых перед сезоном технологий — Сенна был в этом уверен. ФИА не стала наказывать команду, но продолжала искать способы оживить интригу.

Случай подвернулся в Бельгии. На 19-м круге лидировавшего Шумахера развернуло в эске — доска скольжения получила повреждения, и судьи сочли это нарушением правил, поскольку местами её толщина днища составляла меньше положенного. Михаэль был дисквалифицирован и отстранён на две гонки, что позволило Хиллу до минимума сократить разрыв в чемпионате, ну а судьба титула решилась в драматичной концовке в Аделаиде.

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Монреаль-1990 — Герхард Бергер

На Гран-при Канады с первого ряда стартовали два «Макларена»: Айртон Сенна сохранил лидерство, Герхард Бергер остался вторым, однако уже через несколько кругов судьи объявили о минутном штрафе австрийца за фальстарт. Сенна выпустил напарника вперёд, чтобы тот сумел оторваться от пелотона и по возможности компенсировать штраф. Бергер финишировал первым, опередив Сенну на 46 секунд, но в итоговой классификации первым был бразилец, а Герхард занял четвёртое место.

Столкновение Сенны и Проста в 1989 году вошло в историю Формулы-1. Это был предпоследний этап сезона, Прост лидировал, Сенна шёл следом за ним, и ближе к финишу бразилец пошёл в атаку. Прост, заметив манёвр, поехал поперёк трассы, заблокировав соперника. В итоге произошло столкновение — француз сошёл, а Сенна на повреждённой машине поехал дальше — в боксы.

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Когда машину Айртона отремонтировали, в лидеры гонки вышел Алессандро Наннини на «Бенеттоне». Но бразилец догнал его, прошёл и финишировал первым. Судьи, однако, дисквалифицировали Сенну — поводом послужило то, что гонщик не проехал ту шикану, в которой его выбили, а срезал её. Дисквалификация Сенны автоматически делала чемпионом Проста за одну гонку до конца сезона — «Макларен» даже подавал протест, но решение судей осталось в силе. Сенна был уверен, что причиной всему было желание президента FISA Жана-Мари Балестра сделать чемпионом соотечественника.

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Мехико-1987 — Нельсон Пике

На Гран-при Мексики клетчатый флаг первым встретил Нельсон Пике, однако из-за аварии Дерека Уорика заезд прерывался и судьи решили засчитать классификацию гонки по сумме времени первой и второй частей заезда. В итоге подсчётов победителем стал Найджел Мэнселл, а Пике остался вторым — отрыва бразильца на финише не хватило, чтобы компенсировать отставание от напарника на первом отрезке дистанции.

В Сан-Марино в 1985-м многие пилоты столкнулись с нехваткой топлива — да, тогда экономить горючее тоже приходилось. И многим, включая Сенну, Пике и Брандла, топлива попросту не хватило. Лучше всех в этот момент справился Ален Прост, но после гонки выяснилось, что его «Макларен» оказался на два килограмма легче положенного. Француза дисквалифицировали, а победителем гонки стал пилот «Лотуса» Элио де Анжелис — это была его последняя победа в Формуле-1. Через год де Анжелис погибнет на тестах «Брэбэма».

Ален Прост и механики «Макларена» Фото: Michael King/Allsport UK /Allsport/Getty Images

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Рио-де-Жанейро-1982 — Нельсон Пике

Накануне сезона-1982 в Формуле-1 разгорелась война за влияние между FISA и FOCA, кульминацией которой стал бойкот Гран-при Сан-Марино — ту гонку проигнорировали «Брэбэм», «Макларен», «Уильямс» и «Лотус». Формальным поводом для бойкота стала дисквалификация лидера «Брэбэма» Нельсона Пике — бразилец выиграл домашнюю гонку, но машина весила меньше положенного, поскольку судьи отказались учитывать воду, долитую уже после финиша в резервуары для охлаждения тормозов. Вскоре подобные баки были запрещены. В Бразилии, к слову, недовес обнаружили и на «Уильямсе» Кеке Росберга, который финишировал вторым. Победу в итоге присудили гонщику «Рено» Алену Просту.

Монреаль-1980 — Дидье Пирони

На Гран-при Канады 1980 года, предпоследнем этапе сезона, первым финишировал Дидье Пирони, лидировавший последние 27 кругов. Однако судьи заметили фальстарт француза и дали ему 60 секунд штрафа. В итоговой классификации Пирони занял третье место, а победу одержал Алан Джонс, что позволило австралийцу досрочно обеспечить чемпионский титул.

Монца-1978 — Марио Андретти

В том году Гран-при Италии начался сразу с двух крупных аварий. Сначала из-за ошибки стартёра произошёл завал на старте — нескольких гонщиков увезли в больницу, затем на огромной скорости в «Лесмо» вылетел Джоди Шектер. В конце концов трассу восстановили, заезд возобновился, но лидировавшие за сейфти-каром слишком рано начали разгоняться и получили по минуте штрафа. Андретти в итоге финишировал первым, но в итоговой классификации занял шестое место, Вильнёв стал седьмым, а победу присудили Ники Лауде.



В ночь после гонки в больнице Милана скончался Ронни Петерсон, получивший травмы ног на первом завале. По словам врачей, швед был в тяжёлом состоянии, однако угрозы жизни не было, тем не менее травмы спровоцировали жировую эмболию.

Ронни Петерсон Фото: Keystone Features/Getty Images

Брэндс-Хэтч-1976 — Джеймс Хант

Гран-при Великобритании 1976 года тоже начался с аварии — Регаццони подцепил Лауду в первом повороте, австрийца развернуло, а сзади на гонщиков «Феррари» налетели несколько пилотов, включая Ханта и Жака Лаффита. Судьи выбросили красные флаги и остановили гонку — Хант в этот момент возвращался в боксы, но срезал огромный кусок трассы по объездной дорожке.



Поскольку Хант не смог самостоятельно преодолеть весь круг, судьи отказали автомобилю в рестарте. Хант мог бы продолжить гонку на запасной машине, но её не было. Таким образом, главный герой местных трибун оказался не допущен к продолжению гонки. Болельщики были в ярости — под давлением общественности стюарды всё же допустили Джеймса к рестарту.



Хант выиграл заезд, но соперники тут же подали протест и два месяца спустя ФИА исключила «Макларен» британца из протоколов, а победителем объявила Лауду.

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Моспорт-1973 — Хоуден Гэнли

Гран-при Канады 1973 года вошёл в историю благодаря первому выезду автомобиля безопасности в Формуле-1 — это произошло после столкновения Севера и Шектера на 32-м круге. По ошибке сейфти-кар выехал перед пилотом «Уильямса» Хоуденом Гэнли, за счёт чего настоящие лидеры — Питер Ревсон и остальные — смогли выиграть лишний круг.



Это спровоцировало новую ошибку, из-за которой судья на вышке в конце гонки дал отмашку клетчатым флагом Гэнли. Изучив ситуацию, стюарды вынесли решение, согласно которому победу в Гран-при Канады одержал Питер Ревсон на «Макларене», а Гэнли классифицирован на шестом месте, в круге позади победителя.