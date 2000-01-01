Чемпион Ф-1 построил домики для пчёл на гоночной трассе
Феттель вернулся! Ну, хотя бы так.
Доброе дело
Себастьян Феттель — не только топовый гонщик Формулы-1, он ещё и крутой человек. Недавно он уговорил других гонщиков заняться ульями для пчёл, чтобы спасти их популяцию.
Старые знакомые
Льюис Хэмилтон и другие гонщики были рады вновь встретить в паддоке японской «Сузуки» четырёхкратного чемпиона мира.
Общий сбор
Феттель и другие гонщики собрались рядом со вторым поворотом трассы. Там Себастьян и его помощники построили ульи, шефство над которыми теперь взяли все команды Ф-1.
Кисточка вместо руля
Все пилоты с удовольствием приняли участие в экоинициативе коллеги, заодно нарисовав картины на «пчелиные» темы.
Помощь пчёлам
Это не первая подобная акция Феттеля. В 2021 году Себастьян вместе с австрийскими школьниками построил пчелиный отель в виде гоночного болида.
Четырёхкратный чемпион мира Феттель вернулся в Ф-1. Чтобы… построить домики для пчёл
Читайте также
Карлоса Сайнса ограбили, но он задержал воров
«Уильямс» может потерять $ 100 млн из-за иска
Топ-5 лучших гонщиков первой части сезона Ф-1
9 главных событий первой части сезона Формулы-1
Сколько стоит каждая из 10 команд Формулы-1?
Эпичный провал Серхио Переса в Формуле-1
Едкие высказывания Алонсо в адрес «Хонды»
Самые знаменитые аварии напарников в Формуле-1
Если бы Андрей Тарковский создавал фильмы о спорте
Самые успешные команды в истории Формулы-1
Гонщики Формулы-1, добившиеся успехов с травмами
Самые «пожилые» гонщики Ф-1 на подиуме
Как выглядят 10 новых машин Формулы-1
10 лучших моторов в истории Формулы-1
Скандальные высказывания Льюиса Хэмилтона
Вице-чемпион Формулы-1 вообще не умеет парковаться