Какой же Феттель классный! Благословляет на браки, строит отели для пчёл, делает сюрпризы

К Себастьяну Феттелю можно относиться абсолютно по-разному — и считать его одним из величайших в истории пилотов Формулы-1, и называть «самовозником», которому посчастливилось в удачный момент попасть в «Ред Булл» к не самому сильному напарнику и взять четыре титула. Многие наверняка не в восторге от акций Феттеля, связанных с проблемами ЛГБТ-сообщества. Но не признать один факт просто невозможно: Себ просто хороший человек, который никак не зазвездился на фоне успехов в Ф-1 и заоблачных гонораров. И недавно он снова это доказал.

Речь идёт про историю, которая произошла в дни Гран-при Венгрии. Поклонник Формулы-1 Даниэль Корончи, приехавший с девушкой на этап Ф-1, встретил Себа в аэропорту и передал ему записку, в которой попросил в четверг в определённое время показаться у выхода с трассы «Хунгароринг». В тот день Корончи намеревался сделать предложение своей девушке — тоже поклоннице Ф-1 — и хотел для пущего эффекта заполучить такого статусного свидетеля.



Разумеется, Корончи не был уверен, откликнется ли Феттель на такое неожиданное предложение, а потому не стал тянуть и предложил возлюбленной руку и сердце, когда улучил подходящий момент. И стоило только девушке ответить согласием, как на месте событий оказался Феттель! Он даже в шутку покритиковал новоиспечённого жениха, что тот допустил фальстарт и сделал предложение ранее оговорённого в записке срока.



После этого Себ поздравил влюблённых со столь радостным событием, сделал с ними совместное фото и передал письмо с поздравлениями.

И это не первый случай, когда Феттель помогает обычным болельщикам. Пользователь Reddit рассказал, как Себ сделал ему подарок перед Гран-при США 2019 года.



По словам поклонника Ф-1, он живёт в Остине рядом с отелем, где тогда остановился Феттель. Перед стартом уик-энда Себ не отказал в просьбе сделать совместное фото, поболтал и заодно поинтересовался, пойдёт ли его собеседник на гонку. Болельщик признался, что не смог купить билеты, и позабыл о разговоре с гонщиком «Феррари».

Каково же было удивление человека, когда через пару дней он увидел на двери своего дома пакет с сувенирами от «Феррари» и билетами на Гран-при!

«Четырёхкратный чемпион мира встретил меня мимоходом, отметил, что у меня нет билетов, запомнил моё имя, постарался найти и передал послание. Он классный, и я никогда не забуду этого», — рассказал пользователь Reddit.



При этом отметим, что у самого Феттеля вообще нет соцсетей, он никогда не рассказывает о подобных поступках, не пиарится на них. О подарке не стало бы известно, если бы не рассказ самого болельщика.



После подобных историй охотно веришь, что когда Феттель по окончании Гран-при собирает мусор на трибунах «Сильверстоуна», то это не просто часть выгодного сотрудничества с компанией BWT, но и искреннее желание пилота сделать окружающий мир немного лучше.

То же самое касается и другой свежей истории, когда Феттель с австрийскими школьниками построил так называемый отель для пчёл.



«Мы рядом с трассой установили гоночную машину — но очень необычную, потому что это отель для насекомых и пчёл. Вместе со мной его строили дети. Замысел в том, чтобы у насекомых и в особенности пчёл появилось чуть больше места, чтобы они жили и процветали», — объяснял задумку Феттель.

Неудивительно, что и российский новичок Формулы-1 Никита Мазепин, отвечая на вопрос о том, с кем у него сложились наилучшие отношения в Формуле-1, выделил двух человек — Феттеля и Фернандо Алонсо.



«Очень приятные мужчины. Постоянно следил за ними с детства, когда только начал смотреть Формулу-1, и представлял их суперлюдьми и даже супергероями. А они приземлённые и очень открытые», — рассказывал Никита в интервью Sports.ru.



18 очков за второе место на Гран-при Венгрии Феттель, вероятно, лишился навсегда. Но вот очки в глазах болельщиков Ф-1 продолжает набирать.