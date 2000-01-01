«Неужели это последний сезон?» Биатлонисты массово завершают карьеру после Кубка мира

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«Неужели это последний сезон?» Звёзды биатлона завершают карьеру после финала Кубка мира
«Неужели это последний сезон?» Звёзды биатлона завершают карьеру после финала Кубка мира
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Очередной сезон подошёл к концу, а значит, пришло время прощаться с биатлонистами, которые решили завершить карьеру. Кого мы не увидим в следующем сезоне?
Очередной сезон подошёл к концу, а значит, пришло время прощаться с биатлонистами, которые решили завершить карьеру. Кого мы не увидим в следующем сезоне?
33-летний Эрик Лессер – двукратный серебряный призёр Олимпиады, двукратный чемпион мира. Немец выступал на Кубке мира с 2010 года, а в этом сезоне помог Эдуарду Латыпову, находившемуся на карантине.
33-летний Эрик Лессер – двукратный серебряный призёр Олимпиады, двукратный чемпион мира. Немец выступал на Кубке мира с 2010 года, а в этом сезоне помог Эдуарду Латыпову, находившемуся на карантине.
 
 
С биатлоном попрощался и Симон Детьё. Спортсмен дебютировал на Кубке мира в 2012-м. Сейчас на счету 30-летнего француза золото и два серебра чемпионата мира, золото и серебро Олимпийских игр.
Доминик Виндиш провёл первую гонку на Кубке мира в 2011-м. 32-летний итальянец трижды завоёвывал бронзу Олимпийских игр. Также на его счету золото, серебро и бронза чемпионата мира.
Доминик Виндиш провёл первую гонку на Кубке мира в 2011-м. 32-летний итальянец трижды завоёвывал бронзу Олимпийских игр. Также на его счету золото, серебро и бронза чемпионата мира.
32-летний Беньямин Вегер хоть и не завоевал медалей ОИ или ЧМ, но запомнился болельщикам как главный бородач биатлона. Швейцарец четыре раза поднимался на подиум на Кубке мира (0 – 1 – 4).
32-летний Беньямин Вегер хоть и не завоевал медалей ОИ или ЧМ, но запомнился болельщикам как главный бородач биатлона. Швейцарец четыре раза поднимался на подиум на Кубке мира (0 – 1 – 4).
Селина Гаспарин дебютировала на КМ в 2005-м. 37-летняя биатлонистка – автор первого в истории Швейцарии олимпийского серебра в биатлоне. Всего на счету Гаспарин четыре личных подиума на Кубке мира.
Селина Гаспарин дебютировала на КМ в 2005-м. 37-летняя биатлонистка – автор первого в истории Швейцарии олимпийского серебра в биатлоне. Всего на счету Гаспарин четыре личных подиума на Кубке мира.
Анаис Бескон– олимпийская чемпионка, двукратный бронзовый призёр ОИ, чемпионка мира и неоднократный призёр ЧМ. Она дебютировала на КМ в 2007-м. На счету француженки 13 личных медалей Кубка мира.
Анаис Бескон– олимпийская чемпионка, двукратный бронзовый призёр ОИ, чемпионка мира и неоднократный призёр ЧМ. Она дебютировала на КМ в 2007-м. На счету француженки 13 личных медалей Кубка мира.
Сюзан Данкли – единственная американка, выигравшая медаль в личной гонке на ЧМ, а также первая американка, поднимавшаяся на подиум на Кубке мира. Всего у Сюзан за 11 лет шесть личных медалей.
Сюзан Данкли – единственная американка, выигравшая медаль в личной гонке на ЧМ, а также первая американка, поднимавшаяся на подиум на Кубке мира. Всего у Сюзан за 11 лет шесть личных медалей.
Уходит из биатлона и ещё одна американка – Клэр Игэн. Первую гонку на КМ спортсменка провела в 2015-м. На счету 34-летней Игэн одна личная бронза на Кубке мира.
Уходит из биатлона и ещё одна американка – Клэр Игэн. Первую гонку на КМ спортсменка провела в 2015-м. На счету 34-летней Игэн одна личная бронза на Кубке мира.
31-летняя Ева Пускарчикова– бронзовый призёр Олимпийских игр. Чешка провела первую гонку на Кубке мира в 2012-м. С тех пор спортсменка дважды завоевала личную бронзу на Кубке мира.
31-летняя Ева Пускарчикова– бронзовый призёр Олимпийских игр. Чешка провела первую гонку на Кубке мира в 2012-м. С тех пор спортсменка дважды завоевала личную бронзу на Кубке мира.
«Неужели это будет мой последний год?» — заявила 31-летняя Тириль Экхофф после одной из гонок нынешнего сезона. Кажется, она тоже хотела завершить карьеру, но пока передумала.
«Неужели это будет мой последний год?» — заявила 31-летняя Тириль Экхофф после одной из гонок нынешнего сезона. Кажется, она тоже хотела завершить карьеру, но пока передумала.
«Неужели это последний сезон?» Биатлонисты массово завершают карьеру после Кубка мира
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