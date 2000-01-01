«Неужели это последний сезон?» Биатлонисты массово завершают карьеру после Кубка мира

«Неужели это последний сезон?» Звёзды биатлона завершают карьеру после финала Кубка мира
Список уходящих спортсменов, который заставит вас загрустить.
Очередной сезон подошёл к концу, а значит, пришло время прощаться с биатлонистами, которые решили завершить карьеру. Кого мы не увидим в следующем сезоне?
33-летний Эрик Лессер – двукратный серебряный призёр Олимпиады, двукратный чемпион мира. Немец выступал на Кубке мира с 2010 года, а в этом сезоне помог Эдуарду Латыпову, находившемуся на карантине.
С биатлоном попрощался и Симон Детьё. Спортсмен дебютировал на Кубке мира в 2012-м. Сейчас на счету 30-летнего француза золото и два серебра чемпионата мира, золото и серебро Олимпийских игр.
Доминик Виндиш провёл первую гонку на Кубке мира в 2011-м. 32-летний итальянец трижды завоёвывал бронзу Олимпийских игр. Также на его счету золото, серебро и бронза чемпионата мира.
32-летний Беньямин Вегер хоть и не завоевал медалей ОИ или ЧМ, но запомнился болельщикам как главный бородач биатлона. Швейцарец четыре раза поднимался на подиум на Кубке мира (0 – 1 – 4).
Селина Гаспарин дебютировала на КМ в 2005-м. 37-летняя биатлонистка – автор первого в истории Швейцарии олимпийского серебра в биатлоне. Всего на счету Гаспарин четыре личных подиума на Кубке мира.
Анаис Бескон– олимпийская чемпионка, двукратный бронзовый призёр ОИ, чемпионка мира и неоднократный призёр ЧМ. Она дебютировала на КМ в 2007-м. На счету француженки 13 личных медалей Кубка мира.
Сюзан Данкли – единственная американка, выигравшая медаль в личной гонке на ЧМ, а также первая американка, поднимавшаяся на подиум на Кубке мира. Всего у Сюзан за 11 лет шесть личных медалей.
Уходит из биатлона и ещё одна американка – Клэр Игэн. Первую гонку на КМ спортсменка провела в 2015-м. На счету 34-летней Игэн одна личная бронза на Кубке мира.
31-летняя Ева Пускарчикова– бронзовый призёр Олимпийских игр. Чешка провела первую гонку на Кубке мира в 2012-м. С тех пор спортсменка дважды завоевала личную бронзу на Кубке мира.
«Неужели это будет мой последний год?» — заявила 31-летняя Тириль Экхофф после одной из гонок нынешнего сезона. Кажется, она тоже хотела завершить карьеру, но пока передумала.
«Неужели это последний сезон?» Биатлонисты массово завершают карьеру после Кубка мира