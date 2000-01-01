Золотые медали России на Олимпийских играх в Сочи. Эстафета, биатлон

Чемпионы

Наши парни хорошо прошли все этапы эстафеты, а на финише Антон Шипулин разобрался с главными соперниками. С Симоном Шемппом россиянин бился вплоть до финишной прямой. Это золото стало первым в истории России на Олимпийских играх.