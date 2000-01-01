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Золото биатлонистов в эстафете на Олимпиаде-2014
Золото биатлонистов в эстафете на Олимпиаде-2014
22 февраля 2014 года, ровно 10 лет назад, биатлонисты Алексей Волков, Евгений Устюгов, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин принесли сборной России 11-е золото Олимпиады в Сочи. Как наши парни взяли медаль в эстафете?
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Чемпионы
Чемпионы
Наши парни хорошо прошли все этапы эстафеты, а на финише Антон Шипулин разобрался с главными соперниками. С Симоном Шемппом россиянин бился вплоть до финишной прямой. Это золото стало первым в истории России на Олимпийских играх.
Золотые медали России на Олимпийских играх в Сочи. Эстафета, биатлон
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