Как живут Рафаэль Пуаре и Лив-Грете Шельбрейд после развода?
Когда-то их история любви была главной в мировом биатлоне.
13 лет счастья
Лив-Грете Шельбрейд и Рафаэль Пуаре были в браке 13 лет: с мая 2000 года по 2013 год. До этого они ещё встречались какое-то время, и Рафаэль даже ездил в Норвегию знакомиться с родителями Лив-Грете.
Прорыв в карьере после рождения дочери
В браке родились три дочери — Эмма, Анна и Лена, причём через год после рождения Эммы Лив-Грете взяла сразу четыре золота на одном ЧМ и смогла завоевать «Большой хрустальный глобус».
Никаких слухов и комментариев
О разводе биатлонисты объявили официально, но без подробностей. «В решении разойтись мы были единодушны, но остаёмся хорошими друзьями и близкими соседями», — рассказали Лив-Грете и Рафаэль.
Психотерапия не спасла брак
Известно, что Пуаре и Шельбрейд пытались спасти отношения с помощью терапии и ходили к психологу, однако в итоге всё равно расстались.
Они действительно расстались друзьями
После расставания Лив-Грете и Рафаэль продолжили заниматься воспитанием дочерей: девочки стараются проводить с отцом и матерью равное количество времени.
Не только друзья, но и деловые партнёры
Помимо общих детей, бывших супругов объединяет ещё и бизнес: они вместе управляют небольшим отелем в норвежской деревеньке.
Развод и девичья фамилия
После развода Лив-Грете вернула девичью фамилию и нашла нового партнёра. Итальянский сервисмен Джакомо Тирабоски долгое время был другом для Шельбрейд, и эта дружба переросла в отношения.
У Рафаэля новый брак в Норвегии
Пуаре сейчас живёт в Норвегии, он женился во второй раз на девушке по имени Анна. Она далека от спорта и работает страховым агентом.
Пуаре теперь строитель
Работу легендарный биатлонист нашёл отнюдь не в спорте. Сейчас он работает в строительной фирме в Бергене: контролирует качество выполняемых работ, общается с заказчиками и исполнителями.
«Я огонь, она — вода». Как живёт самая известная пара мирового биатлона после развода?
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