На каких машинах ездят звёзды мирового биатлона и лыжных гонок?
Самые стильные тачки – у Доротеи Вирер. А что там у Большунова?
Начнём с именитых лыжников. Александр Большунов несколько лет ездил на подаренном после Олимпиады-2018 BMW X4. Возможно, он планировал сменить машину, но призёрам Игр-2022 автомобилей не дали.
Йоханнес Клебо гонял на брутальной спонсорской Toyota RAV4. На ней же попал в довольно серьёзную аварию, из-за которой лишился прав. Теперь гоняет только на лыжах.
А вот соотечественник и тёзка Клебо биатлонист Йоханнес Бё выбрал немецкий автомобиль. Бё-младший, как и Большунов, ездит на BMW, но модели X5.
Блистательной Доротее Вирер от постоянного автоспонсора достался стильный и быстрый Audi RS Q3. Естественно, в национальном – зелёном цвете.
А до этого Доро какое-то время ездила на чёрно-красной RS3 с полным приводом. Мощность – под 400 л.с. Кстати, давали ей покататься и на спорткаре Audi R8. Всем спортсменам бы таких спонсоров!
На Audi, кстати, ездит и российский биатлонист Карим Халили. Он выбрал модель Q7. Ну и цвет менее экзотический – тёмно-серый.
Биатлонистка Лариса Куклина и её муж Михаил также ездят на автомобиле немецкой марки Audi. В их распоряжении модель A4 чёрного цвета.
Лыжник Денис Спицов после Олимпиады-2018 стал победителем конкурса Toyota Challenge Сup и получил ключи от именной Toyota Fortuner.
За попадание в топ-6 в гонке на Кубке мира Татьяна Сорина в подарок от своего мужа и тренера Егора Сорина получила кроссовер Porsche.
Из общей картины слегка выбивается Максим Цветков, который после Олимпиады в Пекине приобрёл вместительный корейский кроссвэн Kia Carnival.
На каких машинах ездят звёзды лыж и биатлона? Самые стильные тачки — у Доротеи Вирер
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