Звёзды массово уходят из биатлона
Перед заключительным этапом сезона-2022/2023 сразу пять чемпионок объявили о завершении карьеры.
Тириль Экхофф
32-летняя норвежка в этом сезона ни разу не выступила на Кубке мира. Двукратную олимпийскую чемпионку и 10-кратную чемпионку мира беспокоили последствия ковида и бессонница.
Вернуться в спорт Экхофф не смогла: «Немного грустно, но я чувствую, что это правильное решение. Горжусь своими достижениями и всегда буду вспоминать годы в биатлоне с улыбкой».
Марте Рёйселанд
В последний раз на старт в Хольменколлене выйдет лидер сборной Норвегии и лучшая из действующих биатлонисток — трёхкратная олимпийская чемпионка Марте Рёйселанд.
Норвежка рассказала, что мотивации продолжать карьеру у неё нет: «Мне будет не хватать биатлонной семьи и жизни, которой я жила последние 15 лет. Но теперь хочу расставить приоритеты по-другому».
Денизе Херрман-Вик
Также уходит из спорта и лидер немецкой сборной — 34-летняя Денизе Херрман-Вик. За свою карьеру она не только успела стать олимпийской чемпионкой в биатлоне, но и выиграла медаль Игр в лыжах.
О завершении карьеры немка объявила в соцсетях: «После 16 лет лыжных гонок и семи лет биатлона пришло время начать новую главу. Я с нетерпением жду приключений, которые приготовила мне жизнь».
Ванесса Хинц
Завершает карьеру и трёхкратная чемпионка мира немка Ванесса Хинц. После летнего ЧМ у неё были проблемы со спиной, и вернуться на Кубок мира она уже не смогла.
Анаис Шевалье-Буше
Также из профессионального спорта уходит многократный призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира Анаис Шевалье-Буше. 30-летняя француженка рассказала, что хочет посвятить время семье.
«Я сделала всё, что хотела. Мне больше не хочется вкладывать все ресурсы в тренировки. Я хочу быть с семьёй и заниматься чем-то другим. Довольна этим решением», — рассказала Анаис.
«Хочу заняться чем-то другим». Звёзды мирового биатлона массово уходят из большого спорта
Читайте также
Главные звёзды чемпионата мира по биатлону — 2023
Биатлонистки, побеждавшие под разными фамилиями
Кто из наших спортсменов дважды менял гражданство
Биатлонисты, встретившие любовь на рубеже
Самые обжигающие фото лыжниц и биатлонисток
Что делают легендарные биатлонистки после спорта?
На каких автомобилях ездят биатлонисты и лыжники?
Как живут великие Пуаре и Шельбрейд после развода?
Как звезды спорта попадали в тюрьму?
Иностранцы, поддержавшие российских спортсменов
Кто из лыжников успешно уходил в биатлон?
Смелый поступок Фуркада, вернувшего нам флаг
«Неужели это последний сезон?»
Все победители Кубка мира по биатлону в XXI веке
Валерия Васнецова
«В ругани и криках конструктива нет». Как преобразилась сборная России по биатлону