От финансовых махинаций до жестоких убийств. За что звёзды спорта попадали за решётку?

Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
За что знаменитые спортсмены получали тюремные сроки?
За что знаменитые спортсмены получали тюремные сроки?
У Бориса Беккера были тёмные дела с финансами, а Роналдиньо сидел из-за поддельных документов.
AMP-версия
Борис Беккер
Борис Беккер
После банкротства в 2017 году Беккер скрыл около € 825 тыс. долга, не задекларировал свою недвижимость в Германии, а также вывел со своего бизнес-счёта большое количество денег. За финансовые махинации Беккер отсидит 2,5 года.
Ули Хёнесс
Ули Хёнесс
Экс-босс «Баварии» сел в тюрьму в 62 года: его обвинили в сокрытии € 27 млн и уклонении от уплаты налогов. Из срока в 3,5 года он пробыл в тюрьме половину и вышел по УДО.
Майк Тайсон
Майк Тайсон
К шести годам лишения свободы Тайсона приговорили за изнасилование в 1992 году. Легендарный боксёр пробыл в заключении чуть больше половины срока.
Александр Емельяненко
Александр Емельяненко
В 2015 году боец ММА был осуждён на 4,5 года за изнасилование, однако уже в октябре 2016-го смог выйти по УДО и возобновить спортивную карьеру.
Роналдиньо
Роналдиньо
Своё 40-летие Роналдиньо отпраздновал в парагвайской тюрьме, поскольку пытался попасть в страну по поддельным документам. За шесть месяцев в заключении Ронни даже успел выиграть футбольный турнир.
Александр Кокорин и Павел Мамаев
Александр Кокорин и Павел Мамаев
Громкая история с двумя драками в центре Москвы тянулась почти год: Александр Кокорин и Павел Мамаев громко отпраздновали 10-летие дружбы в октябре 2018-го, а на свободу вышли только в сентябре 2019-го.
Оскар Писториус
Оскар Писториус
Четыре выстрела в собственную девушку Риву Стенкамп отправили шестикратного паралимпийского чемпиона за решётку. Писториуса приговорили к 5 годам, но после нескольких апелляций срок вырос до 13,5 лет.
Эдуард Стрельцов
Эдуард Стрельцов
Почти шесть лет звезда московского «Торпедо» провёл в исправительно-трудовых лагерях за тёмную историю с изнасилованием. После заключения Стрельцову удалось вернуться в профессиональный футбол и вновь сыграть за сборную.
От финансовых махинаций до жестоких убийств. За что звёзды спорта попадали за решётку?
Читайте также
Топ-5 самых ярких камбэков «Реала»
Топ-5 самых ярких камбэков «Реала»
Все пять финалов ЛЧ Карло Анчелотти
Все пять финалов ЛЧ Карло Анчелотти
Один из лучших голов, которые вы не видели. Видео
Один из лучших голов, которые вы не видели. Видео
10 финалов ЛЧ для «Ливерпуля»: как они проходили?
10 финалов ЛЧ для «Ливерпуля»: как они проходили?
Роналду — лучший в АПЛ по голам дома. Видео
Роналду — лучший в АПЛ по голам дома. Видео
8 футболистов, бравших РПЛ, ФНЛ и ПФЛ
8 футболистов, бравших РПЛ, ФНЛ и ПФЛ
Самые низкие футболисты мира
Самые низкие футболисты мира
Худшие футбольные татуировки в истории
Худшие футбольные татуировки в истории
Футболисты-клиенты Мино Райолы
Футболисты-клиенты Мино Райолы
«Спартак» близок к стыкам! Все топ-матчи выходных
«Спартак» близок к стыкам! Все топ-матчи выходных
Самые влиятельные футбольные агенты мира
Самые влиятельные футбольные агенты мира
Новый Месси? За «МЮ» дебютировал 17-летний пацан
Новый Месси? За «МЮ» дебютировал 17-летний пацан
Как российские игроки выступают за границей
Как российские игроки выступают за границей
Суперкомпьютер предсказал победителя АПЛ
Суперкомпьютер предсказал победителя АПЛ
Лучшие пенальти «паненкой» в истории
Лучшие пенальти «паненкой» в истории
⚽️ Бензема — машина! Уже 40 голов за сезон
⚽️ Бензема — машина! Уже 40 голов за сезон
© championat.com 2000–2022