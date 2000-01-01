За что знаменитые спортсмены получали тюремные сроки?
У Бориса Беккера были тёмные дела с финансами, а Роналдиньо сидел из-за поддельных документов.
Борис Беккер
После банкротства в 2017 году Беккер скрыл около € 825 тыс. долга, не задекларировал свою недвижимость в Германии, а также вывел со своего бизнес-счёта большое количество денег. За финансовые махинации Беккер отсидит 2,5 года.
Ули Хёнесс
Экс-босс «Баварии» сел в тюрьму в 62 года: его обвинили в сокрытии € 27 млн и уклонении от уплаты налогов. Из срока в 3,5 года он пробыл в тюрьме половину и вышел по УДО.
Майк Тайсон
К шести годам лишения свободы Тайсона приговорили за изнасилование в 1992 году. Легендарный боксёр пробыл в заключении чуть больше половины срока.
Александр Емельяненко
В 2015 году боец ММА был осуждён на 4,5 года за изнасилование, однако уже в октябре 2016-го смог выйти по УДО и возобновить спортивную карьеру.
Роналдиньо
Своё 40-летие Роналдиньо отпраздновал в парагвайской тюрьме, поскольку пытался попасть в страну по поддельным документам. За шесть месяцев в заключении Ронни даже успел выиграть футбольный турнир.
Александр Кокорин и Павел Мамаев
Громкая история с двумя драками в центре Москвы тянулась почти год: Александр Кокорин и Павел Мамаев громко отпраздновали 10-летие дружбы в октябре 2018-го, а на свободу вышли только в сентябре 2019-го.
Оскар Писториус
Четыре выстрела в собственную девушку Риву Стенкамп отправили шестикратного паралимпийского чемпиона за решётку. Писториуса приговорили к 5 годам, но после нескольких апелляций срок вырос до 13,5 лет.
Эдуард Стрельцов
Почти шесть лет звезда московского «Торпедо» провёл в исправительно-трудовых лагерях за тёмную историю с изнасилованием. После заключения Стрельцову удалось вернуться в профессиональный футбол и вновь сыграть за сборную.
От финансовых махинаций до жестоких убийств. За что звёзды спорта попадали за решётку?
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