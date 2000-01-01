Кто из биатлонистов завершил карьеру в 2024 году?
Конец любого биатлонного сезона не может обойтись без грусти, ведь ежегодно кто-то из биатлонистов завершает свою карьеру. Кого из топовых спортсменов мы не увидим на дистанции в следующем сезоне?
Бенедикт Долль
Выступая на высшем уровне с сезона-2011/2012, Долль дважды брал бронзу Олимпиады, золото, три серебра и бронзу ЧМ. Также 33-летний немец неоднократно поднимался на подиум на этапах КМ.
Мона Брорссон
Главные медали в карьере шведка взяла в эстафетах. В командных гонках она стала олимпийской чемпионкой и серебряным призёром Игр, а также вице-чемпионкой мира. Личных медалей у 33-летней Моны за 10 лет выступлений на этапах КМ было всего две.
Пеппе Фемлинг
Как и Брорссон, Фемлинг брал титулы лишь в эстафетах. В командной гонке Пеппе стал олимпийским чемпионом, серебряным и бронзовым призёром чемпионатов мира. За девять лет выступлений на этапах КМ ни разу не поднимался на подиум в личных гонках.
Евгений Гараничев
36-летний биатлонист брал бронзу Олимпиады-2014 и неоднократно поднимался на подиум на этапах Кубка мира, где выступал с сезона-2010/2011. Последние годы из-за отстранения России Евгений бегал на внутренних стартах.
Матвей Елисеев
30-летний биатлонист основные медали взял в составе эстафет. В командных гонках он стал двукратным бронзовым призёром ЧМ. На этапах КМ с момента дебюта в 2014 году Елисеев взял одну личную бронзу и четыре медали в эстафетах.
Гараничев, Долль, Елисеев. Кто из биатлонистов завершил карьеру в 2024 году?
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