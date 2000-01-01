Гараничев, Долль, Елисеев. Кто из биатлонистов завершил карьеру в 2024 году?

Кто из биатлонистов завершил карьеру в 2024 году?

Конец любого биатлонного сезона не может обойтись без грусти, ведь ежегодно кто-то из биатлонистов завершает свою карьеру. Кого из топовых спортсменов мы не увидим на дистанции в следующем сезоне?