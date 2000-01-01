Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Кто из биатлонистов завершил карьеру в 2024 году?
Кто из биатлонистов завершил карьеру в 2024 году?
Конец любого биатлонного сезона не может обойтись без грусти, ведь ежегодно кто-то из биатлонистов завершает свою карьеру. Кого из топовых спортсменов мы не увидим на дистанции в следующем сезоне?
AMP-версия
Бенедикт Долль
Бенедикт Долль
Выступая на высшем уровне с сезона-2011/2012, Долль дважды брал бронзу Олимпиады, золото, три серебра и бронзу ЧМ. Также 33-летний немец неоднократно поднимался на подиум на этапах КМ.
Мона Брорссон
Мона Брорссон
Главные медали в карьере шведка взяла в эстафетах. В командных гонках она стала олимпийской чемпионкой и серебряным призёром Игр, а также вице-чемпионкой мира. Личных медалей у 33-летней Моны за 10 лет выступлений на этапах КМ было всего две.
Пеппе Фемлинг
Пеппе Фемлинг
Как и Брорссон, Фемлинг брал титулы лишь в эстафетах. В командной гонке Пеппе стал олимпийским чемпионом, серебряным и бронзовым призёром чемпионатов мира. За девять лет выступлений на этапах КМ ни разу не поднимался на подиум в личных гонках.
Евгений Гараничев
Евгений Гараничев
36-летний биатлонист брал бронзу Олимпиады-2014 и неоднократно поднимался на подиум на этапах Кубка мира, где выступал с сезона-2010/2011. Последние годы из-за отстранения России Евгений бегал на внутренних стартах.
Матвей Елисеев
Матвей Елисеев
30-летний биатлонист основные медали взял в составе эстафет. В командных гонках он стал двукратным бронзовым призёром ЧМ. На этапах КМ с момента дебюта в 2014 году Елисеев взял одну личную бронзу и четыре медали в эстафетах.
Гараничев, Долль, Елисеев. Кто из биатлонистов завершил карьеру в 2024 году?
Читайте также
Золото биатлонистов в эстафете на Олимпиаде-2014
Золото биатлонистов в эстафете на Олимпиаде-2014
Расписание чемпионата мира — 2024 по биатлону
Расписание чемпионата мира — 2024 по биатлону
Россиянка Виролайнен перешла в сборную Финляндии
Россиянка Виролайнен перешла в сборную Финляндии
Как звёздные биатлонисты проводят лето
Как звёздные биатлонисты проводят лето
Звёзды биатлона, завершающие карьеру в 2023 году
Звёзды биатлона, завершающие карьеру в 2023 году
Главные звёзды чемпионата мира по биатлону — 2023
Главные звёзды чемпионата мира по биатлону — 2023
Биатлонистки, побеждавшие под разными фамилиями
Биатлонистки, побеждавшие под разными фамилиями
Кто из наших спортсменов дважды менял гражданство
Кто из наших спортсменов дважды менял гражданство
Биатлонисты, встретившие любовь на рубеже
Биатлонисты, встретившие любовь на рубеже
Самые обжигающие фото лыжниц и биатлонисток
Самые обжигающие фото лыжниц и биатлонисток
Что делают легендарные биатлонистки после спорта?
Что делают легендарные биатлонистки после спорта?
На каких автомобилях ездят биатлонисты и лыжники?
На каких автомобилях ездят биатлонисты и лыжники?
Как живут великие Пуаре и Шельбрейд после развода?
Как живут великие Пуаре и Шельбрейд после развода?
Как звезды спорта попадали в тюрьму?
Как звезды спорта попадали в тюрьму?
Иностранцы, поддержавшие российских спортсменов
Иностранцы, поддержавшие российских спортсменов
Кто из лыжников успешно уходил в биатлон?
Кто из лыжников успешно уходил в биатлон?

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android