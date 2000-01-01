Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Расписание чемпионата мира — 2024 по биатлону
Расписание чемпионата мира — 2024 по биатлону
7 февраля в Нове-Место стартует чемпионат мира по биатлону — 2024. Мы собрали для вас полное расписание турнира.
AMP-версия
Главный турнир сезона
Главный турнир сезона
ЧМ-2024 в Нове-Место (Чехия) пройдёт с 7 по 18 февраля. К сожалению, на турнире не будет россиян, тем не менее за топовыми биатлонистами будет интересно посмотреть.
7 февраля, 19:20 — смешанная эстафета;<br/> 9 февраля, 19:20 — спринт, женщины;<br/> 10 февраля, 19:05 — спринт, мужчины;<br/> 11 февраля, 16:30 — пасьют, женщины;<br/> 11 февраля, 19:05 — пасьют, мужчины;<br/> 13 февраля, 19:10 — индивидуальная гонка, женщины.
7 февраля, 19:20 — смешанная эстафета;
9 февраля, 19:20 — спринт, женщины;
10 февраля, 19:05 — спринт, мужчины;
11 февраля, 16:30 — пасьют, женщины;
11 февраля, 19:05 — пасьют, мужчины;
13 февраля, 19:10 — индивидуальная гонка, женщины.
14 февраля, 19:20 — индивидуальная гонка, мужчины;<br/> 15 февраля, 20:00 — сингл-микст;<br/> 17 февраля, 15:45 — эстафета, женщины;<br/> 17 февраля, 18:30 — эстафета, мужчины;<br/> 18 февраля, 16:15 — масс-старт, женщины;<br/> 18 февраля, 18:30 — масс-старт, мужчины.
14 февраля, 19:20 — индивидуальная гонка, мужчины;
15 февраля, 20:00 — сингл-микст;
17 февраля, 15:45 — эстафета, женщины;
17 февраля, 18:30 — эстафета, мужчины;
18 февраля, 16:15 — масс-старт, женщины;
18 февраля, 18:30 — масс-старт, мужчины.
Расписание чемпионата мира — 2024 по биатлону
Читайте также
Россиянка Виролайнен перешла в сборную Финляндии
Россиянка Виролайнен перешла в сборную Финляндии
Как звёздные биатлонисты проводят лето
Как звёздные биатлонисты проводят лето
Звёзды биатлона, завершающие карьеру в 2023 году
Звёзды биатлона, завершающие карьеру в 2023 году
Главные звёзды чемпионата мира по биатлону — 2023
Главные звёзды чемпионата мира по биатлону — 2023
Биатлонистки, побеждавшие под разными фамилиями
Биатлонистки, побеждавшие под разными фамилиями
Кто из наших спортсменов дважды менял гражданство
Кто из наших спортсменов дважды менял гражданство
Биатлонисты, встретившие любовь на рубеже
Биатлонисты, встретившие любовь на рубеже
Самые обжигающие фото лыжниц и биатлонисток
Самые обжигающие фото лыжниц и биатлонисток
Что делают легендарные биатлонистки после спорта?
Что делают легендарные биатлонистки после спорта?
На каких автомобилях ездят биатлонисты и лыжники?
На каких автомобилях ездят биатлонисты и лыжники?
Как живут великие Пуаре и Шельбрейд после развода?
Как живут великие Пуаре и Шельбрейд после развода?
Как звезды спорта попадали в тюрьму?
Как звезды спорта попадали в тюрьму?
Иностранцы, поддержавшие российских спортсменов
Иностранцы, поддержавшие российских спортсменов
Кто из лыжников успешно уходил в биатлон?
Кто из лыжников успешно уходил в биатлон?
Смелый поступок Фуркада, вернувшего нам флаг
Смелый поступок Фуркада, вернувшего нам флаг
«Неужели это последний сезон?»
«Неужели это последний сезон?»

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android