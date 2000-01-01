Расписание чемпионата мира — 2024 по биатлону
7 февраля в Нове-Место стартует чемпионат мира по биатлону — 2024. Мы собрали для вас полное расписание турнира.
Главный турнир сезона
ЧМ-2024 в Нове-Место (Чехия) пройдёт с 7 по 18 февраля. К сожалению, на турнире не будет россиян, тем не менее за топовыми биатлонистами будет интересно посмотреть.
7 февраля, 19:20 — смешанная эстафета;
9 февраля, 19:20 — спринт, женщины;
10 февраля, 19:05 — спринт, мужчины;
11 февраля, 16:30 — пасьют, женщины;
11 февраля, 19:05 — пасьют, мужчины;
13 февраля, 19:10 — индивидуальная гонка, женщины.
9 февраля, 19:20 — спринт, женщины;
10 февраля, 19:05 — спринт, мужчины;
11 февраля, 16:30 — пасьют, женщины;
11 февраля, 19:05 — пасьют, мужчины;
13 февраля, 19:10 — индивидуальная гонка, женщины.
14 февраля, 19:20 — индивидуальная гонка, мужчины;
15 февраля, 20:00 — сингл-микст;
17 февраля, 15:45 — эстафета, женщины;
17 февраля, 18:30 — эстафета, мужчины;
18 февраля, 16:15 — масс-старт, женщины;
18 февраля, 18:30 — масс-старт, мужчины.
15 февраля, 20:00 — сингл-микст;
17 февраля, 15:45 — эстафета, женщины;
17 февраля, 18:30 — эстафета, мужчины;
18 февраля, 16:15 — масс-старт, женщины;
18 февраля, 18:30 — масс-старт, мужчины.
Расписание чемпионата мира — 2024 по биатлону
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