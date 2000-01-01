Россию исключили из спорта, но согласны не все. Кто из иностранцев защищает наших атлетов?

Кто поддержал российских спортсменов после отстранения?
Принципиальную позицию высказал Рафаэль Арутюнян и многие другие деятели спорта.
Рафаэль Арутюнян, тренер по фигурному катанию
«Фигуристы должны иметь возможность соревноваться на самом высоком уровне. Это моя принципиальная позиция», — заявил тренер, комментируя возможное исключение ФФККР из ISU.
Ойвинд Ваттердаль, чиновник НОК Норвегии
Ваттердаль ушёл в отставку после отстранения спортсменов из России и Беларуси. «Не поддерживаю исключение любого спортсмена, вне зависимости, откуда он», — сказал чиновник.
Симон Фуркад, экс-биатлонист сборной Франции
Симон разорвал французский флаг на юниорском ЧМ и сделал из него российский. «Это просто человеческий акт. Я видел разочарование в глазах российских тренеров и сервисменов, я видел слёзы в глазах спортсменов», — сказал он.
Синдре Скар, лыжник сборной Норвегии
«Не думаю, что наличие у лыжников российского паспорта означает, что их надо наказывать и лишать возможности заниматься своей работой. Это просто несправедливо», — высказался атлет.
Бенджамин Карл, австрийский сноубордист
«Это катастрофа, что они не могут выступать на соревнованиях. Надеюсь, что следующий сезон будет нормальным — со всеми крутыми райдерами из России», — заявил олимпийский чемпион Пекина.
Оксана Мастерс, чемпионка Паралимпиады по биатлону
«Мне очень обидно за русских и белорусских спортсменов. Я видела, как они плакали, потому что очень хотели выступать», — сказала американка.
Зоран Тошич, футболист «Тобола» (играл в ЦСКА)
«Спорт всегда должен быть выше всего остального. Все отстранённые спортсмены имеют право соревноваться и радоваться своим победам», — прокомментировал ситуацию Тошич.
Симона Халеп, румынская теннисистка
«Не думаю, что мы должны травить теннисистов только на том основании, что они представляют Россию», — заявила Халеп.
Эктор Бельерин, футболист «Бетиса»
«Россию отстранили от чемпионата мира за то, что другие страны делали годами. Всё, что происходит, представляется мне проявлением расизма», — сказал футболист.
Россию исключили из спорта, но согласны не все. Кто из иностранцев защищает наших атлетов?